Basket serie B femminile: sconfitta di misura per la PFV

Campionato serie B - Girone di qualificazione – 8^ giornata

Domenica 10 dicembre, a Rivalta.

Polisportiva Pasta - Pallacanestro Femminile Vercelli 62-58

(Parziali: 12-11; 29.29; 49-41; 62-58)

Tabellino PFV: Bassani; Acciarino 15; Bracco 16; Bouchefra 10; Sarrocco 2; Buffa 2; Coralluzzo 3; Deangelis 10; Leone G.; Francese A.; Gentilini. –

Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

Ancora una sconfitta di misura per la PFV che, nella nona giornata di andata, perde a Rivalta per 62-58 contro Polisportiva Pasta, una delle dirette concorrenti nella lotta salvezza.

Come emerge anche dai parziali, la gara è stata molto equilibrata e combattuta, con le due squadre a ribattere punto su punto ad ogni tentativo di allungo delle avversarie.

Il primo quarto si concludeva 12 a 11 per le torinesi, ma subito nel secondo la PFV riequilibrava il risultato per il 29-29 di metà gara, mostrando di poter giocarsela alla pari con le avversarie di turno.

Era invece nel terzo periodo che le padrone di casa trovavano buone soluzioni di tiro che consentivano loro di fuggire a +8, mentre le vercellesi perdevano un po’ di concentrazione e, con qualche errore di troppo, consentivano il break avversario che si sarebbe poi rivelato decisivo: 49-41 il punteggio al 30’.

Infatti nell’ultimo quarto la PFV cercava in tutti i modi la rimonta, che l’avrebbe premiata per la buona gara comunque disputata al di là dell’esito finale, ma doveva fermarsi a metà recupero, sul 62-58 finale.

Pur sconfitta la PFV ha disputato, come detto, una buona partita, connotata da dati statistici piuttosto positivi.

La squadra di Bendazzi, infatti, ha tirato con il 42,5 % da due (17/40); il 38% da tre (5/13); ed il 69% ai liberi (9/13). Ha commesso 21 falli subendone soltanto 11 e questo dato, in una partita tirata punto a punto, suscita qualche perplessità sul metro arbitrale. I rimbalzi catturati sono stati 28 in difesa e 9 (pochi) in attacco. Le palle perse sono state 12 contro 11 recuperate, con 8 assist e due stoppate, per una valutazione complessiva di + 58.

La decima giornata si giocherà a Vercelli domenica 17 alle 18,00 contro Derthona Basket, formazione che sta nella prima metà della classifica.