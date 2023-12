Il Natale Lions: pronte 200 borse alimentari. Sabato la raccolta dei giochi usati

Parola d’ordine: solidarietà. Il Natale vercellese si tinge di giallo/blu grazie a due importanti iniziative realizzate dal Lions Club cittadino: 200 borse di derrate alimentari da destinare ai meno fortunati e una raccolta di giocattoli usati in programma per sabato 16 dicembre in piazza Cavour.

«Il nostro motto è da sempre “we serve” che significa “noi serviamo” – spiega la presidente Michela Trada – Il miglior modo di farlo, a nostro avviso, è quello di metterci a disposizione della cittadinanza con azioni concrete. Per questo motivo anche per il 2023, dopo un anno di “stop”, abbiamo deciso di riproporre il service natalizio delle borse alimentari che, durante la pandemia, ha portato conforto a oltre 400 famiglie vercellesi. Grazie all’impegno di 40 soci volenterosi del nostro club (capitanati dall’ideatore dell’iniziativa, Vincenzo Antona presidente nel 2020) siamo riusciti a confezionare 200 borse da 30 chili l’una per un valore complessivo superiore agli 8mila euro. Al loro interno vi sono svariati beni di prima necessità quali pasta, latte, scatolame, olio extra vergine di oliva, passate di pomodoro, biscotti e riso che ci è stato gentilmente offerto dall’azienda Mundiriso per un totale di 200 chili; un ringraziamento va anche ad Anteas e alla presidente Rosalba Rizzo che ha scelto di affiancarci in questa missione donando 500 euro per la causa».

Come ormai da tradizione sarà il Gruppo Alimentare di via Paggi a distribuire le borse a chi ne ha necessità garantendo anonimato e conforto.

Ma, come affermato in precedenza, l’attività benefica del Lions Club Vercelli in vista del Natale raddoppia: sabato 16 dicembre, dalle 10.30 alle 18 i gilet gialli saranno in piazza Cavour per raccogliere i giocattoli usati della cittadinanza e poter cosi assicurare un dono speciale sotto l’albero a tutti i bimbi. Ad impreziosire ulteriormente l’appuntamento, il coro di Voci Bianche diretto da Simona Zambruno che si esibirà alle ore 16.

«Accettiamo qualsiasi tipo di giocattolo purché in buono stato – conclude Trada – Dalla selezione sono esclusi, per questioni igienico-sanitarie i peluches. Vi aspettiamo al nostro gazebo con qualche “gustosa” sorpresa». I giochi saranno distribuiti in collaborazione con l’associazione “Il sogno con Antonella” e altre realtà vercellesi.