I cibi amici del cuore

Il “convivio degli auguri” all’Osteria Cascina dei fiori di Borgo Vercelli della delegazione di Vercelli dell’Accademia italiana della cucina è stato declinato nella “cena del cuore”, con ospite d’onore Maria Elena Rovere, vercellese, cardiologa e primaria della struttura complessa di Cardiologia all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure. “Il cuore è sede degli affetti: è il centro della vita affettiva e spirituale dell’uomo. Ben sappiamo che si mangia anche con il cuore, grazie al ricordo che il cibo evoca: sapori e profumi che ci portano in un tempo felice e a particolari momenti della nostra vita. Tutto questo era ben noto allo scrittore francese Proust, che ha riportato alla memoria, grazie alla famosa madeleine inzuppata nel tè, i suoi ricordi più belli – ha detto la delegata vercellese Paola Bernascone Cappi -. Volersi bene, prendersi cura di sé sono due capisaldi del benessere: il modo più semplice di metterli in pratica è quello di scegliere cibi che regalino energia, buon umore e facciano bene al cuore”. Proprio la dottoressa Rovere ha consigliato allo chef Massimo Milan gli ingredienti da portare a tavola, per un menu gustoso ma adatto alla salute: pesce, legumi, riso rosso e cacao gli alimenti indicati, che sotto le mani esperte dello chef vercellese si sono trasformati in vere prelibatezze per il palato. Il tutto innaffiato da vino rosso che “ del cuore è amico – ha detto la dottoressa Rovere -. Si consigliano due bicchieri al giorno al massimo per l’uomo, uno per la donna”.

A tavola ci si può quindi prendere cura della nostra salute, senza rinunciare al gusto e al piacere: “Basta scegliere gli alimenti giusti – spiega Maria Elena Rovere -. Un corretto stile di vita ci fa star meglio e previene tante malattie. Proprio alcune patologie cardiache possono essere evitate, mangiando bene e sano. Consumare legumi fa bene: contengono ferro, potassio e fosfati. Tutti utili per l’ottimale funzionamento del cuore. I cereali integrali sono fonte di fibre e hanno un basso indice glicemico. Il riso rosso fermentato produce una sostanza che aiuta ad abbassare il colesterolo. Il pesce azzurro e quello dei mari freddi sono ricchi di omega 3, indispensabile per l’integrità delle cellule. In più contribuiscono ad abbassare i trigliceridi nel sangue, prevenendo le aritmie. Il consumo di pesce è consigliato due volte alla settimana. I vegetali sono amici del cuore: broccoli, cavolfiori, cavoli e verze sono ricchi di antiossidanti. Sono “spazzini” che neutralizzano i radicali liberi. Il cacao ha proprietà meravigliose: aumenta l’elasticità dei vasi sanguinei. Mangiare cioccolato fondente al 70% o più migliora i livelli di glucosio plasmatico a digiuno e la resistenza all'insulina”.

Nel corso della serata ha fatto il suo ingresso nella delegazione di Vercelli dell’Accademia italiana della cucina il nuovo accademico Davide Sacco, perito agrario, esperto di riso e grande appassionato di cucina.