Gesù Bambino e Babbo Natale al Museo Leone (venerdì 22 dicembre, ore 17)

“Caro Gesù Bambino…” “Caro Babbo Natale…”.

Quante volte abbiamo iniziato così quelle letterine di Natale da consegnare ai nostri genitori che avrebbero dovuto farle pervenire… “a chi di dovere”. A quelle intestazioni seguivano un po’ di buoni propositi, promesse di maggior impegno a scuola, qualche pensiero per i bimbi meno fortunati e, finalmente, un elenco più o meno dettagliato dei giochi che avremmo voluto ricevere.

Tutto abbastanza scontato e noioso, se non che un giorno mi sono capitate sotto mano un paio di letterine datate: “1941, Natale di guerra” e un’altra del 1942. Erano molto diverse dalle mie, piene di promesse e senza neanche una richiesta di regalo. Allora mi è venuta in mente mia nonna: raccontava che tanti anni fa, quando si mangiava la polenta tutti i giorni, lei e i suoi fratelli erano felici di ricevere in dono qualche mandarino e un po’ di frutta secca.

Io sono figlio del boom economico, si stava decisamente meglio, iniziava l’era del consumo e del Carosello. Il mio maestro delle elementari ci faceva costruire il presepio in classe e ci faceva scrivere le letterine di Natale con i disegnini, le polverine dorate e argentate. Le mie erano quasi sempre un orrore, spesse di colla e con la capanna tutta storta (per non parlare del bue e dell’asinello, poverini… ). In ogni caso alla fine, evidentemente, funzionavano, perché Gesù Bambino mi faceva trovare sotto l’albero quasi tutto quello che avevo richiesto, ma senza esagerare: le matite colorate Giotto, una pistola da cow boy, un maglioncino nuovo… Mia nonna invece, quella dei mandarini, mi regalava ogni anno le lenzuola per il corredo: «Così, quando ti sposerai…». Io, però, bambino di 8 anni, non ho mai molto apprezzato quel pensiero.

Poi si cresce, il tuo compagno di scuola, quello più esperto della vita, ti rivela che i regali te li portano i tuoi genitori… «Non Gesù Bambino, scemo!»… E tu ne prendi atto.

Molti anni dopo, sei un adulto e ti capitano sottomano le letterine dei tuoi nipoti; sono indirizzate a Babbo Natale, siamo negli anni ‘80 e ‘90 del ‘900, ormai le televisioni esplodono di pubblicità diabolicamente dedicate ai bambini e quelle letterine sono un elenco impressionante e molto dettagliato di giochi di tutti i tipi, spesso ritrovati sotto l’albero dentro a variopinti pacchetti al mattino di Natale, ma verranno presto ammonticchiati e dimenticati.

E oggi? I bambini, le scrivono ancora le letterine di Natale? E a chi le mandano? A Gesù Bambino o a Babbo Natale?... Oppure forse a tutti e due, per conoscenza? Così si va sul sicuro…

Di tutto questo parleremo il venerdì 22 dicembre alle ore 17 al Museo Leone, nella sala delle Cinquecentine, rinnovando quello che ormai è diventato il nostro appuntamento natalizio. Dopo i racconti di Buzzati e la Favola di Natale di Guareschi saranno le Letterine di Natale a farci passare un’ora insieme e, un poco commuovendoci e un poco ridendo, ci scambieremo gli auguri di Buone Feste

Ingresso 10 euro.

Per info e prenotazioni (non obbligatorie): ilporto.vc@gmail.com