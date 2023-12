Hockey Vercelli: 1-1 col Valdagno. Migliore in campo, il portiere ospite

VERCELLI: Primo punto al Pregnolato per l'Hockey Vercelli che ferma sull'1-1 il Valdagno. Un match che i nero-gialloverdi hanno interpretato al meglio a livello difensivo, limitando i temibili avanti vicentini e cercando di "pungere" in attacco con un Tataranni a mezzo servizio ancora alle prese con l'infortunio patito a Sandrigo. Il capitano è partito dalla panchina, utilizzato da Crudeli per alcuni minuti. Per l'ennesima volta, dunque, un dispendio d'energie per Neves, Rubio e Maniero in pista per 50' un po' come avveniva quando il gioco non era così veloce e serrato. Un pareggio sostanzialmente giusto, con il Valdagno che, forte, ha tirato maggiormente verso la porta di Verona, ma l'Engas può recriminare per alcune azioni di rimessa che hanno portato Mattugini, Rubio e Neves davanti a Bovo (il migliore dei vicentini) in serata di grazia.

Engas ancora con i soliti problemi di formazione e Crudeli "costretto" a riproporre lo stesso starting five di mercoledì: Verona, Maniero, Rubio, Mattugini, Neves. Ritmi subito alti e azioni pericolose. Il Valdagno sfiora il vantaggio con Garcia, sventato da un colpo di reni di Verona che arpiona la palla sulla linea. Sul capovolgimento di fronte l'Hv va a segno con Mattugini che controlla una pallina vicino all'area dei vicentini, aggira Bovo insacca: 1-0 al 5'. Il Valdagno si rende pericoloso con Diquigiovanni (palo), imitato dopo pochi secondi da Rubio, la cui conclusione s'infrange sul montante alla sinistra di Bovo. Hv e Valdagno s'affrontano a viso aperto, con azioni insidiose su ambo i fronti: Rubio e Mattugini vanno vicini al raddoppio, Garcia e Borregan insidiano Verona. Ma si resta sull'1-0. Non hanno miglior fortuna Diquigiovanni e Neves. A 9' dal termine Crudeli inserisce Tataranni per far rifiatare Mattugini. E il capitano sfiora subito il raddoppio. Time out Valdagno. Giro palla continuo dei biancoazzurri che però si trovano davanti un quadrato difensivo dell'Engas attento, consentendo agli uomini di Chiarello solo conclusioni dalla distanza che sibilato alte o a lato della gabbia di Verona. E quando Vega e Garcia superano la retroguardia vercellese, ci pensa Verona a neutralizzare le offensive degli ospiti. L'Hv non sta a guardare, con Neves e Rubio a impegnare Bovo. L'Hv prova a tenere la pallina e gestire gli ultimi secondi, ma il Valadagno recupera pallina e innesca un due contro uno che porta Borregan, su assist di Garcia a battere Verona: 1-1 a 42" dalla sirena. Peccato. Il tempo si chiude con l'Hv in attacco. Tutti negli spogliatoi.

Ripresa che riparte con l'Hv nello stesso quintetto d'inizio match. Valdagno più incisivo e Verona che deve salvarsi su Diquigiovanni e, soprattutto, Giuliani. Hv in gol con Neves: annullata per stecca alta. Mattugini da dietro la porta cerca di superare Bovo, salva la difesa veneta. Attimi di gioco confuso con le due squadre che sbagliano diversi appoggi semplici, regalando pallina agli avversari. Vercelli che arriva a sei falli di squadra. Mattugini ruba palla a centro pista e vola verso Bovo che riesce a salvare. Time out a 13' dalla sirena. Rientra Tataranni. Borregan al volo impegna Verona. Tataranni dalla distanza: palla a lato. Ci prova Rubio, ancora Bovo a salvare. Borregan impegna Verona; rientra Mattugini. 7' dal termine. Tanti cambi in casa Valdagno per avere giocatori più freschi in vista del finale. Nuovo time out. Meno 4' all'alba: entra Stefani che ha una ghiotta occasione: niente da fare. Ci prova Neves (-2'30') Bovo vola e salva. Ultimo minuto: azione del Valdagno neutralizzata. Hv che riparte: tiro al volo di Maniero: blocca Bovo con il Valdagno che può gestire l'ultima azione ma più che attaccare preferisce controllare e arrivare alla sirena sull'1-1. Un punto che, alla luce dei risultati, serve forse più per il morale, visto che il Breganze, vittorioso sul Follonica (che mercoledì ospiterà l'Engas nell'anticipo della penultima d'andata) ha agganciato il team di Crudeli in classifica a punti. Dietro a 4 il Giovinazzo che giocherà domani a Montebello, mentre il Monza sconfitto 4-2 dal Sarzana resta a 8.

Hockey Vercelli: Verona, Maniero, Rubio, Neves, Mattugini; Tataranni, Stefani, Bergamin, Pezzullo (2° portiere). All. Crudeli.