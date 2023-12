Il grande concerto di Natale del musicale “Lagrangia” (giovedi’ 14 dicembre)

Dopo un inizio d’anno scolastico scoppiettante, ricco di impegni e di emozioni per gli studenti del Liceo Musicale “Lagrangia”, ora, con l’avvicinarsi del Natale, ci si prepara all’ultimo grande appuntamento pubblico dell’anno solare: il Concerto Di Natale sul prestigioso palco del Teatro Civico vercellese.

È ormai un rito e una piacevole abitudine del periodo prenatalizio vercellese il momento in cui ci si scambiano gli auguri di Buone Feste in musica, grazie alle energie e al talento di studenti e insegnanti. Ma è anche la fase dell’anno in cui si tirano le somme e si condividono i traguardi raggiunti, con le famiglie, tanti docenti dell’Istituto e tanti vercellesi ormai affezionati al concerto natalizio.

Coro, orchestra ed ensemble di studenti dal primo al quinto anno ci riservano in questa edizione interessanti sorprese messe a punto dall’intraprendenza e dall’originalità degli insegnanti e condite dalle doti artistiche degli allievi. Doti che si sono affinate durante le esperienze eccezionali che gli allievi del Musicale hanno vissuto in questi ultimi mesi: dalla seconda presenza alla BIMED, la “Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo”, lo scorso 5 ottobre nella cornice dell’Area archeologica di Paestum per il concerto “Music for Thousand”, fino alla conquista dei primi tre posti in classifica al Concorso “Le note del Cuore” che ha aperto il backstage del concerto torinese di Ligabue. E in mezzo ci sono state le prestigiosissime affermazioni dei singoli studenti a vari concorsi: una su tutte, la conquista di borse di studio internazionali per percorsi di formazione musicale da parte di Alessio Pagliero, Samuel Perinotto e Samuele Cavallone che, insieme ad Alessandro Rosin, hanno preso parte ai corsi estivi “Berklee at Umbria Jazz Clinics", a Perugia nello scorso luglio.

Sono tanti i talenti di cui essere fieri, tra allievi ed ex-allievi: punti di riferimento per tutti i compagni di studi che, insieme a loro, si esibiranno in quell’inconfondibile clima di familiarità e armonia che si respira quotidianamente nei corridoi e nelle sale musica del Liceo Musicale “Lagrangia”.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.