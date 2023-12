SoM.S. di Cigliano: raccolti più di 3000 euro a favore della Estrela do mar

Durante la serata, oltre ai video e alle testimonianze che hanno raccontato i 20 anni della Estrela do mar di Inhassoro - la scuola professionale nata per iniziativa delle Acli e dei missionari vercellesi don Pio Bono e Caterina Fassio - è stato possibile collegarsi da remotocon l'attuale direttore della Estrela do mar nonché parroco di Inhassoro, Padre Geremia dos Santos che, non solo ha ringraziato per il sostegno e l'appoggio delle Acli e di tanti ciglianesi e vercellesi, ma ha altresi' indicato le sfide future per la Estrela do mar: mantenere un livello qualitativo alto nella formazione tecnica e professionale e cercare di rispondere alla crescente domanda di istruzione secondaria che viene dalle famiglie e dai giovani del distretto di Inhassoro. Ora la scuola si e' articolata in due diversi rami: l'Istituto tecnico industriale con piu' di 360 allievi e il Liceo S. Eusebio con 940 studenti.