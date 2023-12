Fondo morosità incolpevole: altri 28mila euro per Vercelli

Quasi 2 milioni di euro per contrastare la morosità incolpevole da parte di persone residenti nelle case popolari. I fondi sono stati destinati dalla Regione ai Comuni più virtuosi, ovvero quelli che hanno meglio speso il denaro già messo a disposizione della Regione per i residenti delle case di edilizia popolare che vorrebbero pagare canoni e bollette, ma che - complice l’aumento dei costi e la crisi economica - non ce la fanno ad arrivare a fine mese: i cosiddetti «morosi incolpevoli».

Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Politiche per la Casa, Chiara Caucino: nell'ambito degli stanziamenti 28.389 euro vanno al Comune di Verceli.

Le nuove risorse a disposizione derivano da economie che riguardano il Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli e, in particolare, sul loro utilizzo nel 2014 e nel 2015. Risparmi, risorse non utilizzate, che ora vengono rimesse in campo e date proprio a quei Comuni che più di altri si sono distinti nel loro utilizzo, venendo incontro alle persone più fragili.

La Regione, infatti, attraverso il Fondo, destina le risorse ai Comuni ai quali spetta l’utilizzo. Alcuni hanno utilizzato tutti fondi a disposizione, alcuni soltanto in parte, mentre altri li hanno sfruttati tutti. Da qui il risparmio complessivo di 1 milione 922mila e 308 euro che ora verranno ripartiti tra 38 Centri piemontesi. Un inatteso «regalo di Natale» per persone che versano in condizione di grave difficoltà economico-finanziaria.