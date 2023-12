Illuminazione: il Comune di Borgosesia risparmia un milione di euro sulle bollette

Una rete di illuminazione pubblica tutta nuova e un risparmio non indifferente per le casse comunali: sono questi gli effetti dell’adesione - appena sottoscritta dal Comune di Borgosesia - alla Convenzione Consip (*Centrale Nazionale per gli Acquisti delle PA,ndr) per la gestione e manutenzione della pubblica illuminazione.

«Si tratta di una convenzione – annuncia il sindaco, Fabrizio Bonaccio – che porterà notevoli benefici a Borgosesia: in primo luogo, un risparmio quantificato in circa un milione di euro sulla spesa per l’illuminazione pubblica e, in secondo luogo, ci ritroveremo con un’apparecchiatura all’avanguardia, con corpi illuminanti a led che miglioreranno notevolmente l’illuminazione di tutto il territorio diBorgosesia».

La convenzione sottoscritta con Enel Sole (aggiudicatario dell’appalto Consip a livello nazionale) avrà durata di 9 anni. Già nel corso del primo anno (quindi entro fine 2024) il gestore dovrà effettuare l’efficientamento energetico di tutta la pubblica illuminazione della città, installando nuovi pali e nuovi corpi illuminanti, con un effetto importante sul risparmio energetico.

«La nuova illuminazione pubblica sarà realizzata con criteri volti all’efficientamento e ci consentirà di ridurre i consumi – spiega ancora il primo cittadino – secondo una “tabella di marcia” che prevede una riduzione progressiva del canone nel corso dei primi sei anni e la sua stabilizzazione nei tre anni successivi». Ottimi anche gli effetti garantiti per la manutenzione ordinaria della rete: «Il gestore ha assicurato tempi di intervento rapidi in caso di malfunzionamenti sulla rete – puntualizza Bonaccio - esattamente i tempi di risposta saranno nell’ordine delle due ore in caso di danni su intere linee e di massimo tre giorni per i cosiddetti “malfunzionamenti a spot”, come per esempio una lampadina bruciata».

Allo scadere della convenzione, nel 2033, il Comune di Borgosesia risulterà proprietario di tutta la rete di pubblica illuminazione: «Sarà un impianto completamente rinnovato, all’avanguardia – conclude il sindaco – che garantirà alla città un’illuminazione efficace ed efficiente».