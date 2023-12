Calcio: le 4 partite di calcio da seguire

Secondo il periodo attuale che stiamo vivendo nel mondo dello sport del calcio si rende importante il fine settimana più intenso. Per i campionati europei, si seguono le 4 partite più importanti. Segui il campionato sulla piattaforma di 1win Italia e usufruisci delle promozioni attive tra cui le offerte dei nuovi bookmakers che ti aiuteranno nella scelta delle tue competizioni sportive che segui di più, inoltre potrai avere bonus di benvenuto, statistiche e quote sempre aggiornate.

Le 4 sfide del campionato

Tutti i tifosi stanno puntando gli occhi sulle 4 partite della Serie A che ci saranno nel weekend per il campionato europeo. Infatti, le squadre che sono protagoniste di cui stiamo parlando sono Juventus-Napoli, Aston Villa-Manchester City, Stoccarda-Bayer Leverkusen e Barcellona- Girona. Gli italiani sono pronti ed aspettano l'evento della sfida Juve-Napoli dove il club dei bianconeri e il mister Max Allegri si impegnano a raggiungere l'obiettivo dello scudetto. E' tempo che alla Juventus manca questo titolo e la squadra vuole approfittare di vivere un'annata migliore a quella passata dopo tanti eventi negativi.

Juventus-Napoli

Infatti, i ragazzi di Allegri si preparano alla grande per portare a casa la vittoria contro una squadra che lo scorso anno era partita arrivando a vincere lo scudetto. Luciano Spalletti, con il Napoli è riuscito a portare a termine il suo progetto sin dall'inizio del campionato e adesso che l'allenatore non c'è più nella squadra campana, il Napoli anche se resta comunque fortissima cerca sempre di prendersi i primi posti della classifica. Ma per Max Allegri la cosa è diversa, dopo aver vissuto un anno maledetto tra penalizzazioni, processi, pene e tanto altro, si è messo di punta per migliorare i suoi uomini. Con il mercato e più accortezze, il tecnico adesso punta ad arrivare come dicevamo prima allo scudetto che per la Juventus è un titolo importante da raggiungere. Dunque un sogno che dopo essere stati sconfitti dall'Inter cercheranno di realizzare soprattutto per falici i loro tifosi e superare questa Inter capolista. Ricordiamo che c'è stato quel doppio confronto che alla fine ebbe due successi dei campioni d’Italia lo scorso anno, ma sicuramente quest'anno, il club della Juventus sembra essere più vicina alla meta.

La partita Aston Villa contro il Manchester City

A livello europeo, per la classifica sui primi posti, si affaccia anche la partita Aston Villa- Manchester City, dove quest'ultima in Premier è senza vittorie. Pep Guardiola è uno dei migliori allenatori europei, ma non vince un titolo da qualche anno, dunque anche lui cerca di arrivare al suo scopo lavorando con impegno con i suoi uomini. Anche l’Aston Villa, che guida Emery è una squadra molto forte, infatti, al momento, il club si trova al quarto posto della classifica in Champions poco vicino ai campioni d’Europa. Due squadre dunque che sicuramente descrivono un match non molto facile perchè forti e preparate, ma per saperlo bisogna aspettare il giorno della sfida ovviamente.

La partita tra la squadra del Stoccarda ed il Bayer Leverkusen

Anche qui tutta una sorpresa, per adesso il club della Stoccarda si trova al terzo posto della classifica e il Bayern Leverkusen che guida il tecnico Xabi Alonso è sulla vetta. Una partita dove se ne vedranno delle belle, perchè oltre che ad essere vicini al titolo, regala anche un confronto tra i due migliori giocatori del calcio europeo, Guirassy e Boniface. Infatti, Guirassy risulta essere uno dei marcatori in testa a Kane totalizzando addirittura 18 gol contro i 16 di Kane. Si aspetta dunque il momento della partita che si prevede molto intensa con dei gol ma soprattutto un bello spettacolo pieno di emozioni.

La sfida Barcellona-Girona

Un'altra partita molto attesa è anche quella del Barcellona-Girona dove in classifica si trovano entrambe in vetta. Ma il Girona prevale e la squadra del Barcellona è proprio dietro anche se c'è il Real Madrid che è tra le prime. Nella giornata di Domenica, si apre la sfida che il mister Xavi e i suoi uomini vogliono vincere. Un match che non sarà molto facile tra le due squadre ma che si batte per arrivare a portare a casa il campionato europeo. Staremo a vedere anche qui come andrà a finire.