Nataleone di cultura e solidarietà: raccolta fondi per il progetto "Mangia e cresci con noi”

Un NataLeone a sostegno do «Mangia e cresci con noi», progetto dei gruppi il calendario di eventi natalizi che il Museo Leone dedica a tutti gli amici, per trascorrere insieme le festività natalizie. E per l’edizione 2023 lo farà riscoprendo la sua antica formula che la pandemia aveva modificato.

Torneranno pertanto le conferenze, non mancheranno le visite guidate e soprattutto, come sempre nel solco della nostra tradizione, sarà un Natale di grande solidarietà che partirà già Venerdì 8 Dicembre quando, sia al Museo Leone sia al Mac - Museo Archeologico della Città di Vercelli, avrà inizio la missione solidale di NataLeone, in collaborazione, come ormai da anni, con i Gruppi di Volontariato Vincenziano della Città di Vercelli, a favore dei quali, novità di quest’anno, sarà raccolto materiale di cancelleria a beneficio dei bambini in difficoltà che potrà essere consegnato presso le biglietterie dei due musei, in via Verdi 30, sede del Museo Leone, e in Corso Libertà 300 – via Farini 5 all’ingresso del Museo Archeologico. Per tutti coloro che si presenteranno per la consegna, l’ingresso in museo sarà gratuito. La raccolta proseguirà fino a domenica 7 gennaio 2024, data che segnerà l’ultimo atto degli eventi NataLeone.

Per tutto il periodo che va dall’8 dicembre al 7 gennaio, contestualmente alla raccolta della cancelleria, sempre presso le biglietterie dei due musei sarà possibile fare un offerta in denaro per finanziare il progetto “Mangia e cresci con noi”, rivolto dai Gruppi Vincenziani ai bambini di quelle famiglie che non sono in grado di sostenere le spese scolastiche, fornendo loro non solo buoni pasto per la mensa, ma anche materiali didattici e attività socio culturali per permettere la socializzazione e il pieno inserimento nel gruppo classe.

E a finanziare questo bellissimo progetto contribuiranno anche gli incassi dei due eventi che caratterizzeranno NataLeone, e che inizieranno domenica 17 Dicembre alle ore 17.30 presso il Corridoio delle Cinquecentine del Museo Leone con la conferenza del prof. Giovanni Cipriani, docente emerito di Storia Moderna all’Università di Firenze (e già altre volte ospite del Leone) dal titolo Antiche concezioni mediche e farmacologiche nella storia degli ospedali italiani. Al termine della conferenza un brindisi con tutti i partecipanti per gli auguri di un sereno Natale.

L’argomento di cui tratterà il professor Cipriani, anche membro della prestigiosa Accademia dei Georgofili e già presidente dell’Associazione dei Musei Fiorentini, si inserisce all’interno dei festeggiamenti per gli 800 anni di fondazione dell’Ospedale di Sant'Andrea, aperti a fine novembre dal Convegno organizzato dalla Società Storica Vercellese; festeggiamenti che vedono anche la partecipazione del Museo Leone, poiché nel 1889, Camillo Leone, per la allora cospicua cifra di 10000 lire, acquistò dall’ospedale, salvandole così dalla dispersione, le opere di quel Museo che, un secolo prima, all’interno delle mura del pio luogo, era andato raccogliendo il capo farmacista Tommaso Ballocco.

Questi tesori, ora esposti al Museo Leone e la storia del loro acquisto, saranno infatti al centro del secondo evento NataLeone del 7 gennaio 2024 quando, con inizio alle ore 16, il Conservatore Luca Brusotto, come già fatto in occasione del Convegno storico, ripercorrerà nelle sale di palazzo Langosco la storia di quella collezione, nel corso di un racconto guidato durante il quale saranno presentate e visibili dal vivo le opere principali. Al termine della visita, per chi lo desidera, trasferimento al Museo della Farmacia Picciola di via Galileo Ferraris, dove il dott. Carlo Bagliani racconterà del Museo di cui è curatore, allestito lungo un percorso di sei sale espositive arredate con mobili sette-ottocenteschi, e testimone dell'evoluzione della farmacia in duecento anni di storia. La raccolta, iniziata nel 1799, anno di fondazione della Farmacia Picciòla di Trieste, poi trasferita a Vercelli grazie al dottor Bagliani, espone più di 2000 oggetti tra i quali: bilancini, aerosol a spirito, mortai, pestelli di marmo di ogni misura, alambicchi, vasi ed altre incredibili curiosità come il grande coccodrillo appeso alla volta del soffitto della sala arredata a laboratorio. Sono inoltre visionabili oltre 1.000 articoli, documentazione storica, 800 volumi scientifici e 400 libri di letteratura.

Sia per la conferenza del 17 dicembre sia per la visita del 7 gennaio il costo del biglietto è di 10 euro, soldi ben spesi perché, è il caso di ribadirlo, gli incassi saranno interamente devoluti al progetto “Mangia e cresci con noi”. Per partecipare ad entrambi è necessaria la prenotazione ai nn. 0161.253204 (orari di ufficio) o 348.3272584 (quest’ultimo obbligatorio per l’appuntamento del 7 gennaio) oppure via mail a info@museoleone.it o didattica@museoleone.it.

Seguici anche sulle nostre pagine Facebook “Museo Leone” e “MAC – Museo Archeologico della Città di Vercelli”.

Museo Leone e MAC saranno chiusi per le festività natalizie a patire da sabato 23 dicembre 2023 fino a sabato 6 gennaio 2024 compreso. Riapertura domenica 7 gennaio per l’appuntamento di chiusura di NataLeone.