Iti Faccio e Ipia Lombardi protagonisti al concerto "Sulle ali della musica"

Domenica 3 dicembre, al teatro Civico, si è tenuto un concerto dal titolo “Sulle ali della musica” per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare. Il concerto, che ha visto sul palco l’Orchestra e il Coro Giovanile Regionale Piemontese diretti dal maestro Giuseppe Canone, ha avuto anche la partecipazione dell’Iti Faccio e dell’Ipia Lombardi di Vercelli in quanto l’Istituto Faccio ha tra i suoi corsi l’indirizzo “Conduzione del mezzo aereo”, mentre l’Ipia Lombardi è proprio intitolato a Francis Lombardi, pioniere vercellese dell’aviazione. I ragazzi del Faccio hanno proposto alcune tappe, talora esaltanti, talora tragiche della storia dell’aviazione vercellese, in particolare nel periodo tra le due guerre, attraverso due suoi importanti protagonisti: Francis Lombardi e l’amico Carlo Del Prete cui, proprio grazie a Lombardi, sarà intitolato l’aeroporto di Vercelli. Le ragazze del corso Moda dell’Ipia Lombardi hanno presentato alcuni abiti di loro creazione a tema tricolore. L’evento, svoltosi alla presenza di numerose autorità e di un teatro al completo, ha riscosso grande successo.