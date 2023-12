Sulle note di “What a feeling” il flashmob di Special Olympics

Il 3 dicembre è la Giornata internazionale delle persone con disabilità e con esso torna puntuale l’appuntamento con il FlashMob di Special Olympics.

Quest’anno, il #MobDance2023 è dedicato alla celebrazione del 40° Anniversario di Special Olympics Italia, per questo riavvolgiamo il nastro del tempo fino al più grande successo del 1983 “What a feeling”, colonna sonora del film Flashdance.

Questo brano oltre a riportaci nell’anno della nascita del Movimento in Italia, è stato scelto perché è un inno alla dedizione, un canto che incoraggia a non abbandonare mai i propri sogni, seguendoli sempre con determinazione e passione così come fanno gli Atleti di Special, superando difficoltà e credendo nelle proprie potenzialità.

Non è un caso, d’altronde, che il Giuramento dell’Atleta Special Olympics reciti come segue: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze“.

L’Istituto Comprensivo Ferraris che da anni segue i progetti scolastici e gli eventi di Special Olympics, ha aderito con tutte le classi delle scuole primarie Ferraris e Rodari, le cinque sezioni della scuola dell’infanzia Collodi, due classi della scuola secondaria di primo grado Verga al flashmob del progetto “Scuola Special Olympics” Italia.

Il progetto educa all’inclusione degli studenti con disabilità” attraverso l’attività motoria e sportiva, persegue l’obiettivo generale di affrontare l’inattività, l’ingiustizia, l’intolleranza e l’isolamento sociale, incoraggiando e sostenendo le persone diversamente speciali. Gli alunni con la guida delle insegnanti hanno dato vita al flashmob, obiettivo ballare insieme con un’unica coreografia in tutta Italia lo stesso giorno, per affermare i diritti e la dignità delle persone con disabilità, in termini di tutela, opportunità e sensibilizzazione. Seicento trenta bambini e ragazzi dai tre ai tredici anni hanno ballato insieme nelle palestre delle scuole dell’IC Ferraris.

Un’occasione imperdibile di diffusione del messaggio inclusivo veicolato dallo sport e dalle sue numerose forme di creatività. “noi siamo la rivoluzione dell’inclusione”, attività sportiva non selezionante, non escludente, adatta a tutti i differenti livelli di abilità. Al termine della manifestazione il direttore provinciale di Special Olympics Milly Cometti ha premiato l’alunna Maya Ferla terza classificata a livello nazionale al Concorso Scuolarte di Special Olympics Italia.