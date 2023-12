Rices: importante vittoria contro il Novi Ligure

Novi Ligure – Rices Vercelli 59-67

Tabellino Rices:

Vercellone 10; Paulato 11; Curino; Silinguelli; Liberali 15; Volpe; Skilja 5; Sow 7; Gamba 6; Maccapani; Cattaneo; Agoglia 13.

Coach Antonio Galdi; vice Fulvio Buffa.

Era importante vincere e vittoria è stata: ora in Novi è dietro di 4 punti ed è terzultima. I Rices (con questa classifica) sono quindi in zona play off.

Contro una squadra ben strutturata fisicamente (e con un paio di elementi niente male) i Rices sono arrivati a condurre di 15 punti. Ma poi è scattato il solito back-out con conseguente rimonta dei padroni di casa che si sono portati a -3. Decisi, nel finale, i canestri di Denis Skilja.

Da sottolinerare le prestazioni di Agoglia, di Sow (autore di diverse stoppate) e dei subentrati Paulato e Gamba, il cui apporto è stato determinante nel terzo quarto. Ottima prova di Vercellone (10 punti e 11 rimbalzi) ma tutti gli effettivi schierati dal coach Antonio Galdi hanno ben figurato.

Termina così il girone di andata. Prossima appuntamento in trasferta contro il Montalto Dora, domenica 10 dicembre alle ore 18.