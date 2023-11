Settanta studenti dell'Avogadro alla Giornata della Colletta Alimentare

Sabato 18 novembre 70 ragazzi e ragazze del Liceo Scientifico Avogadro, coordinati dalla professoressa di Religione, Elena Fossale, hanno partecipato alla 27° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. L’iniziativa, a livello nazionale, ha visto l’adesione di 11.800 supermercati, tra cui quelli di Vercelli. I prodotti raccolti saranno distribuiti nelle prossime settimane attraverso organizzazioni e partner territoriali convenzionati.

«La spesa solidale, però, - spiega Fossale - fa parte di un progetto più grande, di Scuola&Volontariato, che prevede il coinvolgimento degli allievi e delle allieve, dal secondo anno di liceo al quinto, di tutti gli indirizzi, in attività di volontariato sia durante la settimana sia in eventi come quello di sabato scorso». Sono circa 70 altri studenti, diversi da quelli presenti nei supermercati, che settimanalmente dedicano tempo ed energie al progetto, presso diverse strutture vercellesi: la casa di riposo di via Mazzini, l’oratorio San Giuseppe, l’Associazione Oncologica Pediatrica, l’Emporio solidale e la Caritas.

«Siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze – afferma la dirigente scolastica, Rossella Talice – perché, attraverso il loro impegno, dimostrano di vivere in prima persona i valori della solidarietà, con entusiasmo e gentilezza.».

Il prossimo appuntamento sarà a fianco dei volontari dell’AIL, l’8, il 9 e il 10 dicembre, in piazza Cavour per la raccolta fondi attraverso la distribuzione delle Stelle di Natale.