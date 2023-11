Comi, uomo simbolo della Pro Vercelli, vince la seconda statuetta de “Il Leone d’Argento-Panathlon"

L’attaccante e capitano della Pro Vercelli GIANMARIO COMI vince la sua seconda statuetta consecutiva de “Il Leone d’Argento-Panathlon - Premio della Critica giornalistica sportiva” per la stagione sportiva 2022-23, grazie a 135 voti. In precedenza, lo storico bis era stato conquistato solo da Emanuele Chiaretti ed Ettore Marchi. L’annuncio del vincitore è stato dato dal presidente del Panathlon Club di Vercelli Agostino Gabotti, accanto alla figlia di Silvio Piola, Paola Piola e insieme ai giornalisti, i soci e la dirigenza e giocatori della FC Pro Vercelli nella serata conviviale del club in di giovedì 23 novembre 2023, ospitata nei Saloni d’Onore del Seminario di piazza S.Eusebio di Vercelli, a partire dalle ore 19:30. Presenti il Governatore del Distretto Piemonte Valle d’Aosta Maurizio Nasi e (telefonicamente) il Presidente Nazionale del Panathlon International Giorgio Costa, oltre ad una nutrita rappresentanza della dirigenza della FC Pro Vercelli 1892, tra cui anche il presidente onorario della Pro Franco Smerieri e l’allenatore Andrea Dossena.

Il felino Eusebio, grazie alle preferenze espresse da giornalisti, addetti ai lavori e soci del Club che seguono e amano la Pro Vercelli e tributano da 25 anni, al migliore giocatore in Casacca Bianca della stagione precedente, è stato dunque alzato al cielo da “Gianma”, nonostante il serio infortunio alla caviglia sinistra che ne interruppe le performance da febbraio 2023 in poi (ultima gara alla 27.a giornata, sabato 11 febbraio 2023 PRO VERCELLI-PIACENZA 1-1). Le 8 realizzazioni stagionali sono dunque state sufficienti per sopravanzare il centrocampista Simone Calvano (90 punti) e il duo arrivato in terza posizione composto da Matteo Della Morte (ceduto a gennaio 2023 al Lanerossi Vicenza, dopo aver segnato 9 reti) e all’infaticabile cursore destro Roberto Iezzi, appaiati con 65 punti.

Si tratta di un voto di affetto (oltre che dall’indiscutibile valore tecnico) per un giocatore che in queste stagioni è diventato sempre più il simbolo delle Bianche Casacche e arrivato a toccare le 180 presenze complessive, tra campionato e Coppa Italia (affiancando Luigi Casalino e ad un passo da Stefano Sora) e 47 gol che gli consentono di affiancarsi al mitico Mario Zanello nella classifica dei marcatori bianchi di tutti i tempi, installandosi così al 9° posto, ad appena 4 reti di distanza dal monumentale Silvio Piola (51 gol in casacca bianca). Qui di seguito, il suo personale tabellino:

COMI GIANMARIO

Torino, 5/03/1992

Attaccante

Anno: Serie: Pres: Reti:

2016-17 C.Ita - -

2016-17 Serie B 14 03

2018-19 C.Ita 03 01 (**)

2018-19 C 22 05

2018-19 C Playoff 01 -

2019-20 C.Ita - -

2019-20 C 24 06

2020-21 Serie C 34 12

2020-21 C Playoff 03 -

2021-22 C.Ita 01 -

2021-22 Serie C 34 10

2021-22 C Playoff 02 -

2022-23 C.Ita 01 -

2022-23 C 26 08

2023-24 C.Ita 01 -

2023-24 C 14 02 (alla 14.a)

-------------------------------------

Totale Camp.: 174 46

Totale C.Ita: 006 01 (**)

TOTALE: 180 47

(**) = ai calci di rigore

Quella del 25ennale sarà però ricordata anche come l’edizione in cui è stata posta la prima pietra per creare finalmente la HALL OF FAME DELLA PRO VERCELLI. Nei prossimi mesi, infatti, una commissione di giornalisti e storici delle Bianche Casacche si riunirà febbrilmente per stilare un eccezionale Albo d’Oro del migliori giocatore della Pro stagione per stagione a ritroso nel tempo, andando così a ricongiungersi con i vincitori del Leone d’Argento-Panathlon dal 1998-99 in poi. Si tratta dunque di un lavoro certosino e delicato, ma anche entusiasmante che se da un lato avrà lo scopo di riassumere in un sol colpo d’occhio i campioni e beniamini che hanno fatto sognare generazioni diverse di tifosi dei Leoni, anche quello di responsabilizzare e caricare ulteriormente i vincitori del futuro, interiorizzando ancor di più l’importanza, l’entusiasmo e l’orgoglio di giocare per uno dei club più importanti e affascinanti al mondo. Nei prossimi mesi, durante le riunioni conviviali del club, saranno annunciati i vari vincitori dei Leoni d’Argento ad honorem, decennio per decennio, sino ad arrivare alla proclamazione e stesura definitiva che combacerà con l’assegnazione del vincitore della 26.a edizione e contribuendo a creare “una notizia nella notizia” all’interno della già febbrile attività del club service al servizio dello sport. Al successo della manifestazione hanno contribuito e si ringraziano la FC Pro Vercelli 1892 e Marco Lussoso (autore delle foto), Alessandro Piccica, Mattia Serchione per la collaborazione.