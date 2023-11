Vercelli e Costanzana in lutto per Giuliano Ferro: aveva 47 anni

Lutto nel mondo del commercio: a 47 anni è morto Giuliano Ferro, barman conosciuto in città, ma soprattutto uomo allegro, gentile, di cuore. Era ricoverato all'ospedale di Novara da alcuni giorni, dopo essere stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Ferro, classe 1976, era originario di Costanzana, ma era molto conosciuto in città e in altri centri del vercellese, tra i quali Asigliano dove aveva frequentato le scuole e dove si era creato un solido gruppo di amicizie. A ricordarlo è la sindaca, Carolina Ferraris: «Era cresciuto a Costanzana ma aveva frequentato le scuole medie ad Asigliano. Lo ricordiamo con grande affetto perché uomo dall'animo gentile. Un vero maestro nel proprio lavoro con uno sguardo profondo e vero».

A Vercelli, Ferro era stato tra i primi soci coinvolti nell'apertura del Bijoux Café di corso Libertà; poi aveva lavorato all'estero e in alcune località turistiche: amava le sfide e mettersi alla prova, sia nel mondo del lavoro che in campo sportivo, come grande appassionato di vela.

Moltissimi i ricordi addolorati che, in queste ore, vengono condivisi sui social insieme alle foto di un giovane uomo sempre sorridente, con una cascata di riccioli e gli occhi chiari che lascerà un grande vuoto nel cuore degli amici.