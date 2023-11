Messa con musica per Santa Cecilia

Mercoledi 22 novembre, con una folta partecipazione di fedeli si è celebrata la tradizionale Messa in onore della patrona della musica Santa Cecilia presso la parrocchia santuario del Sacro Cuore al Belvedere. La santa messa delle 18 officiata dal direttore del cnos fap don bosco don Gabriele Miglietta è stata musicalmente accompagnata da una folta schiera di musicisti e cantori vercellesi.

Per la prima volta Monica Bessi ha recitato la preghiera in onore di Santa Cecilia che ha concluso la celebrazione in modo toccante e commovente. Ha fatto seguito un momento di festosa condivisione. L’ appuntamento è per il prossimo anno per rinnovare questa bellissima tradizione voluta fortemente da Flavio Ardissone