Codice Rosso, 76 casi da inizio anno perseguiti dai Carabinieri. Particolare attenzione al revenge porn

Da inizio anno sono 76 i casi per i quali la sola Arma dei Carabinieri ha attivato le procedure del Codice Rosso, finalizzate da una parte a salvaguardare le parti offese offrendo, se richieste, maggiori protezione e sorveglianza, e dall’altra a garantire una corsia preferenziale nello svolgimento delle attività giudiziarie connesse alla punizione dei reati commessi e alla prevenzione della posa in essere in futuro di ulteriori condotte illecite da parte dei presunti responsabili.

Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno del “revenge porn”, ovvero la diffusione di immagini e/o filmati destinati a rimanere privati, di cui si ha la sensazione che non sia emerso ancora nelle sue reali dimensioni in quanto fonte di particolare senso di vergogna da parte delle vittime, che quindi non sono sempre ben disposte a denunciare.

La partecipazione di personale dell’Arma a convegni ed iniziative anti-violenza, l’istruzione di militari – specialmente di sesso femminile – attraverso la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento organizzati a livello centrale, la diffusione di informazioni sui fenomeni della violenza di genere mediante lo svolgimento di conferenze nelle scuole, la distribuzione di materiale informativo, sono tutti metodi in essere per contribuire ad arginare questi odiosi fenomeni criminali, dando sempre la priorità alla protezione delle vittime e cercando di fornire loro un senso di sicurezza e di vicinanza delle Istituzioni.

Tutto ciò è sufficiente? Certamente no, ma c’è il forte impegno a proseguire su una strada, ormai tracciata, di maggiore considerazione soprattutto nei riguardi di chi denuncia, e di inflessibile severità nel perseguire i presunti responsabili di violenza di genere, senza trascurare anche nei riguardi di quest’ultimi la possibilità di offrire loro, qualora se ne dimostrino realmente interessati e senza sminuire la portata di eventuali condanne penali ricevute, un percorso che li porti ad acquisire consapevolezza delle proprie responsabilità e riscatto per un futuro senza più l’uso della violenza nei confronti del prossimo, chiunque esso sia.