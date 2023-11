Hockey Vercelli: a Grosseto un 3 a 3 tutta grinta

I biancorossi attaccano ma le conclusioni sono imprecise o trovano Verona sicuro. Alla prima pericolosa del match dopo 4', però, l'Hockey Vercelli passa con un'azione di capitan Tataranni che supera Català: 0-1. Il Grosseto torna in attacco ma la retroguardia vercellese chiude al meglio gli spazi, tanto che in più di un'occasione i maremmani sono costretti a esaurire i 45" per chiudere l'azione. Time out Grosseto, con mister Achilli che inizia a far ruotare i giocatori a disposizione, con gli ingressi di Paghi, Franchi. Engas regge e con Tataranni e, soprattutto Diogo Neves da buona posizione, sfiorano il raddoppio. Grosseto che attacca in maniera continua anche se confusa, con Verona che deve superarsi solo su conclusione del neo entrato Cabella. Nell'Hv entra Mattugini che chiama subito Català alla parata. Altra buona opportunità dei nero-gialloverdi che, in ripartenza si rende percioloso. E a Maniero a 8' dal termine si vede negare lo 0-2 da un super Català. Altro time out dei toscani che non riescono a venire a capo di un attento e ordinato Hv. A 3' dal termine Maniero si scontra con Rodriguez: colpo a ginocchio che lo costringe, dopo l'intervento dello staff medico, a sedersi in panchina. Nemmeno un minuto e anche Rubio, toccato duro alla spalla, rimane a terra in pista. Non ideale per mister Crudeli con una panchina sempre più corta. E così seppur dolorante Maniero torna in pista per il difensore spagnolo. L'Hv stringe i denti, raddoppia gli sforzi e resiste alle azioni dei maremmani. Unico brivido, una conclusione di Rodriguez su cui Verona fa buona guardia. Primo tempo che si chiude con l'Hv in vantaggio: Grosseto arrembante ma disordinato, Vercelli abile nel controllare il match e pungere di rimessa. Unico dubbio le condizioni di Maniero, Rubio e la tenuta fisica dei vercellesi.