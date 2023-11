Scontro sulla Tangenziale: un ferito bloccato tra le lamiere - FOTO

Gravissimo incidente, poco prima delle 9, sulla Tangenziale Ovest, all'altezza dell'area Carrefour.

Per cause ancora da determinare un mezzo pesante e un'auto si sono scontrati con conseguenze gravissime per la persona al volante della vettura, ferita in modo serio e incastrata all'interno del mezzo.

Sul posto sono al lavoro mezzi di soccorso, 118 e forze dell'ordine, impegnate per mettere in sicurezza conducenti e mezzi. Sono prevedibili pesanti ripercussioni sul traffico.

(notizia in aggiornamento)