Viale Rimembranza, nuove coperture e pulizia più agevole per le caditoie

Dopo la riapertura e la pulizia straordinaria delle caditoie, sono in corso nuovi interventi per migliorare il drenaggio della zona di viale della Rimembranza dove, a ogni precipitazione, si erano evidenziati rilevanti problemi in seguito alla posa della copertura in terra rossa.

«Abbiamo iniziato a sostituire le caditoie in pietra, molto pesanti e che non permettevano di effettuare una pulizia interna, con coperture più leggere che consentiranno al nostro personale di svolgere interventi costanti di manutenzione»., spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Simion.

I lavori sono partiti dal primo tratto del viale e proseguiranno nelle prossime settimane lungo tutto l'asse pedonale.

«Nonostante la riapertura delle caditoie effettuata nei mesi scorsi - aggiunge il collega Mimmo Sabatino - con l'autunno e la caduta delle foglie rischiavamo di trovarci di nuovo ad affrontare qualche criticità. Le nuove coperture, più leggere e maneggevoli, consentiranno invece di programmare e svolgere la pulizia interna, favorendo il rapido deflusso delle acque piovane».