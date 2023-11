Area Megalitica: Apre il nuovo parco archeologico di Aosta

A partire dall’11 novembre, dopo un’attenta e meticolosa operazione di rinnovamento, ha aperto al pubblico il “gioiello archeologico” di Aosta: l’Area Megalitica. Con antichi riti fondativi, tumuli funerari, dolmen e stele di pietra dal profilo umano, l’area propone un’immersione fisica nel passato, un'esperienza unica per comprendere meglio le origini e la complessità della storia umana.

Una delle aree megalitiche più interessanti e ricche d’Europa, quella di Aosta è tornata ad essere visitabile dopo un’operazione di rinnovamento e riallestimento, sia in ambito museologico che museografico. Sei millenni di storia sono riassunti in un’area di circa un ettaro, coperta dalla grande struttura realizzata a protezione degli scavi: è uno dei rarissimi siti a presentare, nello stesso luogo, sia i monumenti originali che il museo. Durante recentissimi scavi sono emerse orme umane: i nostri passi affiancano a poca distanza quelli dei nostri antenati, in una sovrapposizione tra passato e presente.

Il nuovo allestimento si presenta a partire dall’ingresso, che è stato spostato all’angolo tra corso Saint-Martin-de-Corléans e via Italo Mus. Si abbandonano quotidianità e rumori del traffico per entrare in uno spazio protetto da una grande vetrata, immerso in una luce soffusa. Un corridoio, la Rampa del Tempo, permette di compiere un viaggio a ritroso nei secoli arricchito da elementi tridimensionali: si scende fino a 6000 anni fa, a sei metri di profondità. La vista si spalanca poi sull’area coperta, una grande “navata” che custodisce le strutture preistoriche, datate dalla fine del Neolitico all’età del Bronzo Antico.

“L’Area megalitica di Aosta è un sito la cui rilevanza storico-archeologica è senza dubbio proporzionale al notevole impegno profuso negli anni da diverse figure professionali per conoscerlo, studiarlo, tutelarlo, valorizzarlo e renderlo fruibile. L’11 novembre ha rappresentato sicuramente il raggiungimento di un obiettivo fondamentale: l’apertura al pubblico di un sito archeologico unico”, esprime con soddisfazione Cristina de La Pierre, Soprintendente per i beni e le attività culturali.

“La grandiosità e la ricchezza di un sito come l’Area megalitica fanno di Aosta una capitale del megalitismo europeo” - sottolinea Jean-Pierre Guichardaz, Assessore regionale per i Beni e le Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - “Con l’apertura di questo sito, il sistema dell’offerta culturale regionale si arricchisce di un gioiello di portata internazionale che, oltre ad impreziosire il patrimonio archeologico cittadino, conferma e rafforza l’identità storico-culturale di un territorio alpino di confine, da sempre luogo di incontro, scambio e contaminazione culturale”.

Una discesa nel passato: il piano seminterrato

Nel piano seminterrato si ammirano i risultati di uno scavo iniziato più di cinquant’anni fa nel 1969, che ha portato alla luce testimonianze intatte di un passato ancora avvolto nel mistero. A fianco si apre una “Sala immersiva”, sulle cui pareti curve sono proiettate delle immagini che illustrano con chiarezza la successione delle fasi archeologiche. Allo stesso livello si trova la “Sala civica” attrezzata per ospitare conferenze e incontri.

La fase più antica risale al quinto millennio avanti Cristo, ed è quella dell’aratura cultuale, carica di simbolismi: riporta l’orologio all’epoca dei riti fondativi con cui la comunità stabiliva un rapporto forte con il territorio. L’itinerario prosegue soffermandosi su pali di legno e lastre litiche, fino ad arrivare nella “Grande Sala delle stele”, con decine di sculture antropomorfe di pietra che riproducono uomini e donne con abbigliamento, ornamenti, armi.

Il percorso attraversa poi la fase di transizione tra età del Rame ed età del Bronzo, all’inizio del II millennio a.C, sfociando in una sala dedicata alla Protostoria: il periodo in cui l’area diventa sede di attività agricole, oltre che funerarie. Il simbolo di questa trasformazione è il grande tumulo funerario che per la prima volta si può ammirare con il suo piano di calpestio originale.

Il piano superiore: dagli antichi romani al Medioevo

Salendo di livello si entra nell’epoca romana. Una prima sezione è dedicata all’insediamento rustico: è l’occasione per scoprire temi e reperti legati alla vita quotidiana ai tempi di Augusta Praetoria, l’antica Aosta. Una seconda sezione permette di visitare le necropoli scavate nel corso degli anni lungo la strada, sotto la chiesa parrocchiale e l’asilo: quasi 20 tombe caratterizzate da ricchissimi corredi, che permettono di ricostruire pratiche e rituali funerari molto diversi tra loro per cronologia e tipologia. Conclude il percorso la sezione medievale: in quest’epoca l’area di Saint-Martin-de-Corléans presentava varie strutture che gravitavano intorno alla piccola chiesa locale, citata in una bolla papale del 1176.