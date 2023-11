S2M, occasione gettata alle ortiche

In una gara che poteva fruttare tranquillamente tre punti, la S2M butta invece alle ortiche un’occasione d’oro. Questa volta il bicchiere è da vedersi mezzo vuoto visto l’andamento del match.

In vantaggio per 2-0, con due set giocati bene soprattutto con pochi errori ed una condotta di gara disciplinata e positiva, la S2M riesce a soccombere per 3-2, gli ultimi periodi non certo all’altezza dei primi.

Con una ricezione molto negativa, che ha impedito agli attaccanti in essere concreti come prima, le atlete di Gherardi e Vigliani, hanno regalato la vittoria alle avversarie.

E pensare che in tutte le tre ultime frazioni, le bicciolane sono state in vantaggio sino a poco dalla fine, per poi subire dei parziali di 5/6 punti senza riuscire a reagire, dando quindi la possibilità alle novaresi di vincere i set ed il match.

Da segnalare la prova super di Comello che con 28 punti ha tenuto in piedi tutta la S2M sino alla fine, mentre per le altre attaccanti occorrerà lavorare per aumentare le percentuali in attacco se si vogliono confermare le ambizioni vercellesi che per ora sono rimandate.

Il prossimo turno vedrà la S2M impegnata alle ore 18.00 nuovamente alla palestra Bertinetti contro la San Giacomo Novara. L’unico obiettivo per Vattimo e compagne dovrà essere la vittoria.

S2M VOLLEY VERCELLI - ISSA NOVARA 2-3 25/16 – 25/13 – 22/25 – 22/25 – 11/15

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia (10), Bertinazzi (4), Comello (28), Ippolito, Lecca (L2), Lupo Laura (3), Lupo Greta, Micillo (7), Mastronardi (15), Mosso (L1), Remondini, Vattimo (3), Vercellone (1), Viazzo. ALL: Gherardi, Vigliani