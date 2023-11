Padova-Pro Vercelli 3-2 (e beffa fu)

Padova in formazione quasi al completo: unico assente, lo squalificato Belli, sostituito da Perrotta, ex di turno. Nella Pro, nell'occasione in maglia nera con inserti rossi, diversi cambi rispetto al derby: Sassi con la Nazionale Under 21, tra i pali torna Matteo Rizzi, alla sua seconda uscita in campionato dopo Renate; in difesa c'è Sarzi Puttini dal 1'; mentre Rodio, con Mustacchio infortunato, è dirottato come esterno nel tridente d'attacco con Nepi e Maggio.

All'ultima curva il Padova supera 3-2 la Pro Vercelli, al termine di un match che, dopo 24' sembrava completamente dalla parte dei veneti ma che, magari con poco ordine ma con grande carattere l'undici di Dossena era riuscita a rimettere in equilibrio all'88. La Pro ha pagato qualche disattenzione di troppo in difesa, in occasione del primo e del terzo gol biancorosso che, con maggior freddezza o lettura dell'azione avrebbero potuto essere evitati.

34': dopo aver rischiato ancora, la Pro riapre l'incontro . Maggio difende caparbiamente un pallone sul fondo e guadagna un corner: dalla bandierina Haudi per Sarzi Puttini che di testa, complice forse una deviazione di Perrotta, beffa la difesa patavina e infila Donnarumma: 2-1. Pro rincuorata- Al 38' Rodio in area non controlla un pallone non semplice e una potenziale occasione sfuma. Altra punizione e altro pericolo per la Pro: stavolta l'inzuccata di Liguori finisce oltre la traversa. Dopo 1' si chiude il primo tempo con il Padova in vantaggio 2-1 e la Pro a dare qualche segno di vitalità.

La Pro prova a riordinare le idee ma, al 24' il Padova cala il raddoppio : nuovo piazzato dal vertice sinistro: Radrezza mette in mezzo, Delli Carri anticipa tutti di testa e insacca: 2-0. Pro in difficoltà, costretta a ricorrere al fallo per frenare le avanzate biancorosse. 28' Altro calcio di punizione da posizione centrale: ci riprova Delli Carri, ma il suo colpo di testa trova Rizzo pronto alla deviazione in angolo.

Ripresa: Pro con un atteggiamento più determinato che, dopo un "lavoro, ai fianchi" sfocia al 49' con una conclusione dal limite di Haoudi. 53' Pro vicinissima al pareggio: Iotti lanciato in area da Rodio: la sua conclusione dalla destra è insidiosa, Donnarumma si allunga e con la punta delle dita devia in angolo. L'undici di Dossena insiste ma si scopre e il Padova può sfruttare gli spazi per rendersi pericoloso. Redrezza, dopo due assist cerca gol: tiro alto. Entra Comi per Nepi. 65' Pro ancora pericolosa: Rodio si libera bene ma, in area anziché provare la conclusione preferisce mettere in mezzo, l'azione prosegue e si conclude con una girata al volo di Comi di poco a lato. Punizione dalla sinistra: Haodi costringe Donnarumma alla deviazione in angolo. Comi si libera e conclude dal limite: blocca il portiere biancorosso. Gara che s'incattivisce: diversi falli, dovuti forse alla stanchezza, da entrambe le parti. Gioco spezzettato. Entra Condello (esce Rodio) per dar maggior peso all'attacco dei bianchi. 83' Fusi al volo da dentro l'area: fuori alla destra di Rizzo.

88' Comi c'è. Punizione dalla destra di Haoudi: palla che, dopo una serie di rimpalli, arriva a Comi che nell'area piccola controlla e fionda in rete: 2-2. Arriva il 90': 5' di recupero. Padova in attacco, la Pro difensa e cerca qualche ripartenza. 94' il Padova la vince: triangolazione Kirwan, Varas che smarca Palombi che, libero, controlla e scaraventa alle spalle di Rizzo. 3-2. Nemmeno il tempo di rimettere il pallone al centro. Padova-Pro è storia: 3-2 per l'undici di Torrente che, ancora imbattuto, agguanta il Mantova in testa alla classifica. Amarezza in casa bianca per una partita raddrizzata e (ri)persa al fotofinish.





PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Perrotta (75' Granata); Kirwan, Fusi (85' Bianchi) , Varas, Redrezza, Villa (67' Favale); Liguori (85' De Marchi), Bortolussi (67' Palombi).

In panchina: Zanellati, Mangiaracina, Leoni, Capelli, Calabrese, Cretella.

All. Torrente



PRO VERCELLI (4-3-3): Rizzo; Iezzi, Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini; Iotti, Santoro, Haoudi (89' Fiumanò); Rodio (80' Condello), Nepi (61' Comi), Maggio.

In panchina: Ghisleri, Valentini, Carosso, Emmanuello, Gheza, Seck, Contaldo, Spavone, Rutigliano, Niang, Pesce, Sibilio

All. Dossena.





ARBITRO: Costanza di Agrigento





RETI: 20' Varas, 24' Delli Carri, 34' Sarzi Puttini; 88' Comi, 94' Palombi.