Colletta Alimentare: l'impegno Rotaract a fianco dei più bisognosi

E’ stata una bella esperienza quella vissuta dai soci del Rotaract Vercelli, che insieme a tanti altri volontari giovani e meno giovani, hanno partecipato alla 27° edizione della “Colletta Alimentare”, organizzata nella giornata di sabato 18 novembre dal Banco Alimentare.

«Come Rotaract Vercelli abbiamo aderito molto volentieri all'iniziativa – sottolinea la presidente Claretta Breddo – e ci ha fatto veramente tanto piacere constatare la grande generosità dei vercellesi in un momento in cui sempre più persone hanno difficoltà anche a fare la spesa quotidiana. Proprio per questo lo strumento della "Colletta Alimentare" riveste sempre più un'importanza rilevante».

Secondo i dati ufficiali diffusi dall’Istat sul 2022, il 9,7% della popolazione vive in condizioni di povertà assoluta. Un fenomeno strutturale e in significativo aumento, che solo 15 anni fa riguardava appena il 3% della popolazione. L'obiettivo di questa iniziativa era sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, raccogliendo alimenti attraverso la donazione delle persone. Quest'anno sono stati così riempiti numerosissimi scatoloni con i prodotti di cui vi era più bisogno come: olio, legumi in scatola, passata di pomodoro, tonno o carne in scatola ed alimenti per l'infanzia.

Alla Colletta Alimentare, nata nel novembre del 1997, lo scorso ottobre è stato consegnato il Premio Cittadino Europeo 2023 in riconoscimento dell’importante attività svolta.

Ringraziando tutti i soci che si sono alternati durante la giornata al Centro Commerciale Carrefour, la presidente del Rotaract Vercellli ha dato appuntamento a febbraio del prossimo anno per prestare opera di volontariato per il Banco Farmaceutico.