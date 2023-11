Rifiuti: dal centro alla periferia, multati sette trasgressori

Dal centro alla periferia multe e controlli contro l'abbandono dei rifiuti.

Continua in maniera intensiva e puntuale l'assiduo lavoro di Comune e Asm per contrastare il degrado e la pessima abitudine di non svolgere correttamente la raccolta differenziata.

Grazie all'azione congiunta degli agenti della Polizia locale e del personale Asm Vercelli, sono stati individuati e multati sette trasgressori del Regolamento di Pulizia Municipale in via Caciagli, via Monfalcone, piazzale Montefibre, via Bava, via Galileo Ferraris, corso libertà, via Arles, via Caduti sul Lavoro, via Cagna, via Cadore e via Mercurino di Gattinara.

Le sanzioni, sempre più pesanti e frequenti, sono riconducibili all'abbandono di rifiuto su suolo pubblico e alla mancata differenziazione di rifiuto.

L'operazione rientra nella più ampia attività di controllo e monitoraggio del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei comportamenti ambientalmente scorretti avviata dall'Amministrazione Comunale e rafforzata anche dall’utilizzo delle telecamere e delle fototrappole.