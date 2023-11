Risse "programmate" tra bande di giovani: denunciati otto ragazzi. Sette sono minorenni

Nei giorni scorsi la Squadra Mobile di Vercelli ha portato a termine un’attività d’indagine volta al contrasto e alla repressione di fenomeni di devianza minorile dalla quale è emerso che alcuni giovani, per lo più minorenni, si davano regolarmente appuntamento nel parcheggio di corso Gastaldi in Vercelli, alle spalle della stazione ferroviaria, al fine di dare vita a veri e propri scontri tra opposte fazioni, il tutto per futili motivi.

Dalla visione delle immagini acquisite dagli inquirenti in particolare è stato appurato che, proprio come nella famosa pellicola hollywoodiana “Fight Club”, i giovani si accordavano poco prima dello scontro sulle regole da seguire e su come eventualmente interrompere la contesa la quale però, dopo i primi attimi concitati, degenerava rapidamente in rissa.

All’esito di una complessa attività di riconoscimento e di individuazione dei soggetti che hanno materialmente preso parte allo scontro, gli agenti della Questura hanno deferito in stato di libertà sette giovani alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino per i reati di rissa aggravata, mentre l’ottavo, maggiorenne, è stato segnalato per i medesimi fatti alla Procura della Repubblica di Vercelli.