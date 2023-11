S2M: bottino pieno anche a Novara

Pur non giocando in modo eccelso, la S2M vince a Novara contro il San Rocco per 3-0.

La gara di Vattimo e compagne è stata caratterizzata dalla difficoltà di buttare a terra la palla, che ha permesso al San Rocco di essere sempre pericoloso sino alla fine, compensata invece dalla capacità delle bianconere di limitare gli errori, costringendo le avversarie a sbagliare molto di più.

Solo nel secondo set vinto ai vantaggi, le bicciolane hanno avuto un momento di difficoltà, risolto comunque nel finale per 26/24.

Invece nelle altre frazioni della partita, le vercellesi hanno condotto l’incontro sempre in vantaggio, vincendo i periodi abbastanza facilmente.

Questo successo permette alle atlete di Gherardi e Vigliani di conquistare altri tre punti, che consentano alla S2M di restare nelle parti alte della classifica, nonostante gli infortuni importanti ancora da risolvere.

Il prossimo turno vedrà la S2M impegnata alle ore 18.00 alla palestra Bertinetti contro la Issa Novara.

Le avversarie sono attualmente al comando della graduatoria, con un bottino di sei vittorie su altrettanti incontri. Sarà un’ottima occasione per tastare quali potranno essere le ambizioni della S2M.

SAN ROCCO NOVARA - S2M VOLLEY VERCELLI 0-3 (20/25 – 24/26 – 16/25)

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia (4), Bertinazzi (6), Comello (9), Fornarese, Ippolito, Micillo (5), Mastronardi (13), Mosso (L1), Vattimo (3), Vercellone, Viazzo (2).

ALL: Gherardi, Vigliani