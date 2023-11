Pallavolo Santhià: netta vittoria a Racconigi

Altra netta vittoria per la Pallavolo Santhià nella seconda giornata di campionato di serie C. Continua la serie positiva di vittorie della squadra capitanata da Giorgio Fenoglietto. Nella prima partita fuori casa il Santhià batte il Racconigi per tre set a zero e si assicura tre punti importanti per questo inizio di campionato. Poche difficoltà quelle incontrate nel match dalla squadra dei coach Tony Remollino e Alessandro Nasi. Solo nel primo set, in un avvio di match un po' contratto, i racconigesi mettono in difficoltà la squadra santhiatese che però riesce ugualmente ad aggiudicarsi il set per 26-28. Poi, ingranata la marcia, i black furies dettano il ritmo imponendosi sugli avversari vincendo gli altri due set (18-25 / 12-25) e guadagnando tre punti importanti per la classifica. I black furies, che quest'anno sono affiancati oltre che dal storico sponsor Stamperia Alicese anche da Teva, gommapiù srl e la pasticceria Giuse gallery, hanno, ancora una volta, dimostrato di essere competitivi e pronti mentalmente per poter affrontare ogni partita di questo lungo campionato.