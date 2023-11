Jiujitsu: week end di vittorie per Pietro Ferrero

Si è svolto a Perugia al Palaeventi l'Open d'Italia Fijlkam. Sabato 11 novembre si combatte nella specialità ne waza e Pietro Ferrero, l’atleta vercellese della Pro Vercelli Bjj porta a casa il titolo nella categoria under 18.

Pietro nelle finali inanella due sottomissioni consecutive, la prima per soffocamento a triangolo e la seconda per leva al polso senza prendere neanche un punto contro e conquista il gradino più alto del podio.

L’atleta vercellese con questa vittoria chiude il 2023 primo nel ranking nazionale under 18 Fijlkam.

Domenica 12 novembre Pietro Ferrero lotta a Torino nel torneo MMA Italy, nel grappling (il jiujitsu senza kimono), mette in tasca oro nella categoria under 18 e oro nella categoria adulti, dove strappa una semifinale a un atleta di 92 kg e la finale a uno di 85 kg, al peso personale di 75 kg, nonostante un regolamento non proprio confacente a Pietro che è specializzato nella lotta a terra.

Grande soddisfazione da parte del maestro Roberto Lai e di tutto il gruppo Pro Vercelli Bjj.

Domenica prossima il 26 appuntamento al Trofeo Città di Modena.