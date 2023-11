Hockey Vercelli sconfitto (ma a testa alta) dalla corazzata Trissino

Che fosse una "mission impossible" per l'Hockey Vercelli la sfida con il Trissino non era un segreto. Il pronostico è stato rispettato, con i campioni d'Italia che hanno incamerato i tre punti, ma l'Engas esce dalla sfida con la consapevolezza d'aver fatto il possibile per fermare la corazzata vicentina. Se il Trissino era al completo, con ampie possibilità di cambi; tutto al contrario di mister Crudeli che, senza Orellano che in settimana ha rescisso il contratto e "salutato" Vercelli, si trova a fronteggiare una panchina sempre più corta. E come se non bastasse anche capitan Tataranni non era al meglio per un problema fisico retaggio della trasferta di Sandrigo. Per almeno tre quarti di gara il match era in sostanziale equilibrio, con i veneti a difendere il minimo vantaggio. Poi la stanchezza nero-gialloverde e la superiorità dei veneti hanno finito col fare la differenza e dare al punteggio una forma troppo pesante per l'Hv.

Partenza da incubo per l'Hv nel Pregnolato sempre a porte chiuse: in meno di 4' il Trissino vola sul 2-0 grazie alle reti di Cocco e Gavioli. Sempre l'inizio di una goleada per la capolista, invece l'Engas trova la forza di reagire, Tataranni e Maniero sollecitano Zampoli. Ci prova anche Rubio, senza fortuna. La spinta del Trissino cala: i vicentini preferiscono controllare il match e spingersi dalle parti di Verona con azioni di rimessa. A fare la partita sono i nero-gialloverdi, anche se la difesa trissinese fa byuona guardia. Ma a forza di attaccare e provare soluzioni offensive, i vercellesi trovano al 21' l'1-2 con Mattugini, in pratica l'unico cambio a disposizione di Crudeli.

La ripresa si apre come la prima frazione: meno di 2' e i veneti di Da Costa calano il tris con Cocco su rigore: 1-3. Ma dopo soli 15" Tataranni con una giocata da autentico bomber, firma il gol che rimette in partita l'Hv: 2-3. Match in equilibrio, con il Trissino che mantiene palla il più possibile, giocando anche con i 45'' e l'Hv che prova a rendersi pericoloso nei pochi spazi concessi dagli avversari. Anche i tifosi al di fuori del palazzetto cercano di farsi sentire, ma è Verona a venire sollecitato da Cocco, Gavioli e Piccoli. Dall'altra parte Maniero ha una chance, ma viene murato dalla difesa veneta. Mattugini ha una pallina invitante, ma Zampoli sventa il pareggio, sul capovolgimento Verona ferma sulla linea una conclusione di Mendez. Al 13' un errore in fase d'impostazione dei vercellesi è punito da Gavioli con una gran conclusione che batte Verona: 2-4. Mattugini e Tataranni cercano subito d'accorciare le distanze, ma senza fortuna. I cambi al minimo e la stanchezza in casa Engas iniziano a farsi sentire e Gavioli può arrotondare il bottino: 2-5. Nel finale Crudeli getta nella mischia il giovane Stefani. Il Trissino preferisce non correre rischi e addormentare la gara. A 25'' dal termine Mendez con un'azione personale firma la seste ospite. All'ultimo secondo decimo fallo di squadra trissinese: tiro a uno Neves che Zampoli respinge. Finisce 6-2 per il Trissino, punteggio troppo severo per un generoso Hv.

VERCELLI: Verona, Maniero, Rubio, Neves, Tataranni; Mattugini, Stefani, Bergamin, Pettenuzzo (2° portiere). All. Crudeli

TRISSINO: Zampoli, Malagoli, Cocco, Joao Pinto, Mendez; Reinaldo, Giulio Piccoli, Gioele Piccoli, Sgaria (2° portiere). All. Da Costa

ARBITRI: Barbarisi di Salerno e Mauro di Salerno

RETI: pt -23,39 Cocco, -22,11 Gavioli, -5,47 Mattugini; st -23,55 Cocco, -23,29 Tataranni, -11,47 Gavioli. -8,38 Gavioli, -0,25 Mendez

FALLI DI SQUADRA: 3 Vercelli, 10 Trissino