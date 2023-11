Al tartufo naturale la grappa di bottega

Arrivano il limoncello e la grappa al tartufo ma, soprattutto, arrivano due liquori non con l’aroma artificiale del tartufo ma in forma del tutto naturale. E’ il frutto della ricerca di alcuni istituti del settore enogastronomico che hanno reso possibile la produzione di un estratto naturale del famoso tubero.

E’ Bottega spa, una delle nostre aziende più conosciute al mondo, a lanciare questi due nuovi prodotti in Italia e, successivamente, in tutta Europa. Sono il frutto di una lunga e avanzata ricerca di alcuni istituti enogastronomici, una assoluta novità per il mondo vinicolo.

Ma per l’azienda veneta (esporta in 145 paesi nel mondo) non è l’unica novità produttiva. Da qualche giorno, infatti, ha immesso sul mercato il gin green che va ad affiancarsi al Gin Bacur che ha ottenuto in tutto il mondo un successo straordinario.

Bottega dovrebbe chiudere il 2024 con un fatturato di 90 milioni di euro cui vanno aggiunti altri 30 milioni degli incassi rilevati dai prosecco Bar, i ristoranti che si ispirano alle vecchie osterie veneziane ed ormai presenti in mezzo mondo.