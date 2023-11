Punto unico di accesso per i servizi dedicati ad anziani e persone fragili

Un luogo in cui gli utenti possano ottenere informazioni ed essere indirizzati al corretto iter per l'accesso ai servizi evitando faticosi spostamenti da un ufficio all'altro. Ma anche un luogo in cui gli operatori possano intercettare i bisogni dell'utenza, «favorendo la presa in carico del paziente fragile prima che possa instaurarsi una condizione di patologia grave che richieda il ricovero», ha spiegato la manager Asl Eva Colombo presentando, insieme al sindaco Andrea Corsaro, all'assessore Ketty Politi e alle dirigenti dei Sociali di Comune e Asl il nuovo servizio.

Inserita tra le missioni del Pnrr sia per gli enti territoriali che per quelli sanitarie, l'attivazione dello sportello giunge al termine di un percorso congiunto tra i due enti sancito dalla firma della convenzione avvenuta lunedì in Comune. Al termine dei lavori di attivazione delle Case della Salute da parte dell'Asl, gli sportelli Pua troveranno un collocazione anche sul territorio, in modo tale da essere più vicini alle necessità di chi vive in zone maggiormente isolate.