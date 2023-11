Champions League, Milan-Psg 2-1: decisivi Leao e Giroud

Quarta giornata di Champions League estremamente positiva per il Milan, che nella sfida praticamente da dentro o fuori batte il Paris Saint Germain davanti ai propri tifosi. A San Siro infatti il Diavolo trionfa per 2-1 grazie alle reti di Leao nel primo tempo e Giroud nella ripresa, inutile il momentaneo vantaggio segnato da Skriniar.

Milan-Paris Saint Germain 2-1, il racconto del match

A partire forte sono gli ospiti, che sugli sviluppi di un calcio piazzato passano in vantaggio: Skriniar si trova tutto solo sul secondo palo e deposita in rete battendo Maignan. La reazione del Milan però non si fa attendere: al termine di un contropiede, il pallone si impenna in area di rigore e Leao regala il gol del momento, coordinandosi alla perfezione e bucando il grande ex Donnarumma con una splendida rovesciata.

Nell’equilibrio generale il primo tempo finisce in parità. La ripresa ricomincia con il Milan che vuole lanciare un segnale e dopo pochi minuti ci riesce: cross di Theo Hernandez per Giroud, che stacca immenso proprio sulla testa di Skriniar e supera Donnarumma nell’angolino. Il Diavolo avrebbe anche l’opportunità di segnare il terzo gol in un paio di occasioni, ma il portiere italiano si impone.

Nel finale è ovviamente assedio da parte dei francesi, ma la squadra di Pioli si chiude a dovere. La difesa rossonera regge l’urto e porta a casa una vittoria pesantissima per 2-1, sia in termini di classifica che di morale.

Milan, la situazione del girone F

Il successo contro il Psg riporta il Milan in carreggiata. Alla luce della vittoria del Borussia Dortmund sul Newcastle nella 4^ giornata di Champions League, la classifica del girone F vede in testa a sorpresa proprio i tedeschi, che erano partiti malissimo: i gialloneri sono infatti a quota 7 punti dopo 4 partite.

Segue il Psg a 6, il Milan a 5 (con 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria) e infine il Newcastle a 4. Tutto quindi può ancora succedere, visto che la classifica del gruppo è cortissima e si devono ancora giocare 180 minuti. Probabilmente il passaggio del turno verrà deciso per tutti solo all’ultimissima giornata.

La sera di martedì 28 novembre il Milan avrà una partita importantissima contro la capolista Borussia Dortmund, ma perlomeno sempre in casa a San Siro davanti ai propri tifosi. Infine il girone si concluderà per il Milan mercoledì 13 dicembre in trasferta in Inghilterra contro il Newcastle.