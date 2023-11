“Best Managed Companies”: il Gruppo Marazzato premiato per il quarto anno consecutivo

Il premio “Best Managed Companies” esiste da appena sei anni ma nelle ultime quattro edizioni il nome del Gruppo Marazzato è sempre comparso tra i vincitori. Si tratta di un riconoscimento prestigioso assegnato alle aziende con sede in Italia e fatturato di almeno 10 milioni di euro che si sono messe maggiormente in luce per la gestione aziendale e finanziaria.

L’assegnazione dei “Best Managed Companies” Awards 2023 è avvenuta oggi a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana ELITE–Gruppo Euronext, In occasione dell’evento Deloitte Private, con la partecipazione di ALTIS - Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria.

Quest’edizione ha visto premiate un totale di 79 aziende (lo stesso numero dello scorso anno) valutate in diverse aree del management come “Strategia”, “Competenze e Innovazione”, “Impegno e Cultura Aziendale”, “Governance e Misurazione delle Performance”, “Corporate Social Responsibility”, “Internazionalizzazione e Filiera”.

Le aziende candidate sono state selezionate da una giuria di esperti composta da: Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale presso ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore; Renato Goretta, membro del Consiglio di Presidenza Nazionale della Piccola Industria di Confindustria; Marta Testi, CEO di ELITE-Gruppo Euronext.

Eccellenza piemontese

Per il Gruppo Marazzato, il risultato è doppiamente importante perché l’azienda con sede a Borgo Vercelli, leader nelle bonifiche e nei servizi ambientali, consolida il suo ruolo di eccellenza del territorio. L’area del Nord Ovest è infatti quella che vede la maggior concentrazione di aziende premiate, circa il 38%, seguita dal Nord Est con il 35%, dal Centro con il 18% e dal Sud con l’8%, ma scendendo nel dettaglio delle regioni, il podio vede in cima la Lombardia, dove si concentrano il 29% delle BMC, l’Emilia-Romagna con il 20% e il Veneto con il 13% delle aziende premiate.

Le aziende piemontesi risultate meritevoli del premio sono state meno numerose di quelle lombarde, emiliane e venete, dunque il Gruppo Marazzato rappresenta una realtà di spicco anche in ambito regionale. Il riconoscimento arriva poi in un anno particolarmente significativo: il 2023 ha infatti visto il gruppo vercellese rafforzare le sue attività di welfare e di promozione del territorio con la creazione, lo scorso febbraio, della Fondazione Marazzato, a cui è affidata la cura di tutte le iniziative etiche e culturali. Inoltre, sempre nel 2023 la società Marazzato Soluzioni Ambientali è diventata ufficialmente società benefit, ossia dedita anche al perseguimento di finalità che vadano a beneficio della collettività oltre a quelle imprenditoriali.

In merito ai parametri di valutazione, Andrea Restelli, Partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies, ha sottolineato che «Le realtà premiate hanno espresso eccellenti capacità manageriali, dimostrando di riconoscere un grande valore alle proprie persone e alla cultura aziendale, che è in grado di premiare i comportamenti virtuosi. Avere dei dipendenti ben formati e motivati, così come una leadership preparata e capace di individuare e valorizzare il talento a disposizione, contribuisce alla crescita generale dell’impresa stessa»

Alberto Marazzato, General Manager e responsabile del marketing strategico del Gruppo Marazzato, commenta invece così questo riconoscimento ottenuto per il quarto anno consecutivo e in un momento così significativo per l’azienda che guida insieme ai fratelli Davide e Luca:

“Quello che ormai sembra diventato un appuntamento fisso è invece un riconoscimento mai scontato, frutto di un impegno costante che la proprietà, la direzione e tutti i collaboratori portano avanti ogni singolo giorno, al fine di elevare gli standard della nostra azienda non solo dal punto di vista business, ma anche di una gestione sempre più responsabile ed etica”.