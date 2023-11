Velo Club, nuovo trionfo nell'Alpi Superprestige - FOTO

Con la fine della stagione agonistica, il mese di ottobre rappresenta da sempre il periodo delle cerimonie di premiazione per il ciclismo amatoriale, e anche in queste occasioni quest'anno il Velo Club Vercelli è presente e protagonista.

Venerdì scorso a Cilavegna, nella Sala d'Argento, si è svolta la serata delle premiazioni dell'Alpi SuperPrestige Tricolore 2023, circuito ciclistico noto in precedenza come Alpi Challenge e giunto alla decima edizione.

La compagine guidata dal Patron Venio Trebaldi era presente con 25 tesserati e tesserate, ed è stata premiata per il quarto anno consecutivo come società vincitrice della classifica a squadre; il trofeo è stato consegnato proprio nelle mani del Presidente Trebaldi, visibilmente emozionato per questo ennesimo successo raccolto nell'anno del 50° anniversario dalla fondazione del Velo, mentre tutta la formazione lo ha accompagnato sul podio.

Un risultato che ha premiato gli sforzi dei ciclisti e cicliste impegnati in gara, ma anche della dirigenza che non ha mai fatto mancare il proprio supporto, con almeno 1 ammiraglia al seguito dei corridori in tutte le tappe.

Le 8 vittorie di giornata su 8 tappe hanno rappresentato un risultato clamoroso e mai capitato nella storia del circuito. A livello individuale sono stati ben 14 gli atleti premiati nelle classifiche generali di categoria, con 3 vincitori finali, obiettivo che non veniva colto da 3 anni: Gabriele Schianta nei veterani B, Vito Greco nei supergentleman B e Valeria Ubertino tra le Donne B.

Schianta ha preso il largo in testa da metà campionato, Greco è balzato al comando a 2 tappe dal termine superando il compagno di squadra Danilo Ottino (giunto 2°) mentre Ubertino ha culminato proprio nell'ultima tappa una lunga rimonta durata tutta la stagione, terminata davanti al fotofinish per 1 secondo con l’aiuto dei compagni di squadra.

Gli altri premiati del Velo sono stati: Mattia Sanzone 2° nei Junior/Debuttanti, ha vinto la maglia di 1° per la categoria Debuttanti; nella stessa categoria Fabio Flores 3°; Danilo Ottino 2° supergentleman B; Roberto Avetta 2° nei veterani A; Giuseppe Vella 3° Senior B; Massimo Bussa 3° Gentleman A; Roberta Ferrioli 2ª nelle Donne 3; Luigi Vitali 6° Senior B; Massimiliano Muraro 6° veterani B; Mario Martorana 6 ° gentleman B; Giovanni Schiochet 8° gentleman A.

Una media di partecipanti a tappa di circa 20 iscritti, con un picco di 30 partecipanti alla gara di casa il 2 settembre; sono state circa una decina i primi posti di categoria durante l'edizione 2023, con circa 60 piazzamenti sul podio dei ciclisti e cicliste del Velo in 8 tappe. Questi sono solo alcuni dei numeri straordinari fatti dal Velo nell'Alpi SuperPrestige Tricolore 2023.

Una settimana fa invece si è svolta a Livorno Ferraris la premiazione del circuito Gt Mediofondo. Qui, nonostante una partecipazione durante l'anno sporadica e non continuativa, il Velo è riuscito ugualmente ad entrare in classifica venendo premiato come 7ª società, e ha visto 2 suoi ragazzi entrare nelle classifiche di categoria: Giuseppe Vella 7° nei Senior B e Fabio Flores 6° negli junior/debuttanti. Per Vella anche la soddisfazione di ricevere la medaglia di "finisher" riservata a coloro che hanno concluso tutte le prove.

La terza e ultima premiazione che vedrà tesserati del Velo sul podio avverrà domenica 3 dicembre ad Arborio, quando Francesco Tambone verrà premiato come 2° di categoria per il circuito di granfondo Coppa Piemonte, bissando lo stesso risultato dello scorso anno.