Hockey Vercelli, esordio a porte chiuse... quali porte, queste?

Caro direttore,

mercoledì primo novembre finalmente l'Engas Hochey Vercelli potrà esordire tra le mura amiche per la stagione appena iniziata.

Dopo la farsa della consegna delle chiavi alle società utilizzatrici, e le rassicurazioni delle autorità, debuttiamo sulla nostra pista con il Lodi, purtroppo a porte chiuse... ah sì a porte chiuse dicevamo, ma quali porte, che non esistono le porte esterne? Le aperture sono sbarrate con un assato in legno, la zona antistante è tutto un cantiere, l'unica zona disponibile è una parte del posteggio, dove domani sera ci dovrebbe essere un schermo per permettere la visione del match cercando di sostenere i nostri beniamini nel miglior modo possibile.

La situazione è tutta italiana, scarico di responsabilità, colpe non assunte dall'autorità comunale e la società hockeystica che senza pubblico perde una buona fetta di disponibilità economica (con ovviamente un serio problema).

Sperando in un pronto intervento che possa creare la possibilità del termine lavori e i susseguenti sopralluoghi degli Enti preposti a dare l'agibilità del Palaisola noi tifosi dei gruppi Brigate, Mai Domi e Ultras poveri non faremo mancare l'appoggio ai nostri giocatori.