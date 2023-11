Veterani della Pro, nuova iniziativa di solidarietà

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi l’Associazione Veterani della Pro Vercelli, presieduta da Franco Balocco, ha consegnato a padre Alberto Colombo, della chiesa di Billiemme, un contributo di 250 euro, frutto della raccolta di fondi per beneficenza fatta durante l’iniziativa “Bianche Casacche per sempre” che si era svolta a giugno sui campi Canadà. Erano presenti il presidente Balocco e i consiglieri Mauro Brignoni, Piter Adami e Donato Roda. Un’altra somma è stata destinata a un privato bisognoso di Vercelli.

Iniziative che onorano il già ricco blasone dell’associazione sportiva vercellese, che ha avuto, in passato, come presidente il campione della Fiorentina Giovanni Pirovano e come vice l’indimenticabile Felix Lombardi.