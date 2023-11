Liberi di scegliere: “L'ultima volta che siamo stati bambini" giovedì 16 al Cinema Italia

Anche quest’anno può ripartire con più serenità la sesta edizione della rassegna cinematografica “Il Cinema per Tutti”. Iniziativa, curata dall’ass.ne Vercellese Liberi di Scegliere ODV in collaborazione con Cinema Italia – Movie Planet di Vercelli.

La proposta come prima proiezione è: “Lultima volta che siamo stati bambini ”, di e con Claudio Bisio, un film uscito da poco che esalta certi valori nonostante le avversità che la vita ci riserva.

Le edizioni precedenti hanno richiamato pubblico ed interesse non solo del capoluogo vercellese ma anche dai dintorni con piena soddisfazione di tantissimi “Ragazzi Speciali”.

Il fine dell’iniziativa, oltre a quello di far trascorrere qualche ora piacevole ai ragazzi, è quello di unire e non di dividere, per aggregare il maggior numero di ragazzi di tutte le associazioni vercellesi impegnate quotidianamente a fianco delle persone disabili e delle loro famiglie.

La prima proiezione è programmata per giovedì 16 novembre con ritrovo come sempre al Cinema Italia – Movie Planet di Vercelli sito in p.zza Pajetta alle ore 9,30.

Per una migliore organizzazione si prega di confermare la propria adesione entro il lunedì 13 novembre telefonando al n° 366.3676801 e confermare via mail liberigenitori@alice.it specificando se la/e persona/e disabile/i deambula/no o se si muove/ono in carrozzina.

Si rammenta che per ogni gruppo ci deve essere almeno un accompagnatore, anche per i singoli se la persona disabile necessita di particolare attenzione.

Si ricorda che l’uso della mascherina e il distanziamento sono facoltativi.