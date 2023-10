Pallacanestro femminile Vercelli: risultati e cronache delle giovanili

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

Campionato Under 19 - fase di qualificazione – girone A

3^ giornata di andata

Lunedì 30.10.2023 - a Castelnuovo Scrivia – Palestra Scuole Medie Don Orione – ore 19,45

Derthona Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” 81-51

(Parziali: 25-12; 46-27; 64-43; 81-51)

Tabellino PFV: Chillini 10; Barbero; Cafasso 2; Valle ; Francese A.6; Dykrane 6; Prinetti 18; Rizzato 4; Francese E.; Carrozza 5; Dipace, Bari H. All.re Gianfranco Anastasio

Quarta sconfitta per le Under 19 della PFV “Carmen Fiori” che cedono a Castelnuovo contro D erthona Basket per 81-51, al cospetto di una delle formazioni seriamente favorite per la vittoria del titolo regionale.

Le vercellesi si sono battute con dignità, mettendo in mostra anche alcuni progressi in fase offensiva ma nulla hanno potuto opporre alla netta superiorità delle avversarie.

Dopo aver, in qualche modo, tenuto botta all’attacco delle padrone di casa nel primo periodo, chiuso 25-12, già a metà gara la PFV perdeva progressivamente terreno (46-27) , mantenendo più o meno le distanza nel terzo quarto, disputato quasi alla pari con Derthona (64-43), per poi pagare la fatica nel periodo finale, in cui realizzava solo 8 punti subendone 17.

Nel complesso non è stata una gara deludente però, nonostante il passivo finale pesante, in cui le ragazze di Anastasio – come quasi sempre non al completo - hanno saputo battersi con dignità e impegno, lasciando intuire alcuni importanti miglioramenti di squadra, che sono un buon punto di partenza per il futuro nella seconda fase.

Il prossimo turno vedrà impegnata la PFV Under 19 lunedì 6.11.2023 alle ore 19,30, a Vercelli alla palestra della Sc. Media Pertini contro Lapolismile Torino, altra cliente molto impegnativa cui vanno i favori del pronostico.

CAMPIONATO UNDER 17

1^ fase – Qualificazione

Girone C- 3^ giornata di andata (ANTICIPO)

Caste3lnuovo Scrivia – Pal. Sc. Medie Don Orione – giovedì 26.10.2023 ore 19,30

Derthona Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 82-37

(Parziali: 17-12; 34-23; 58-33;82-37)

Tabellino PFV: Dipace 8; Haxhiasi; Nicosia; Tagliabue; Bari H. 6; Dykrane 4; Prinetti 8; Giorgi 2; Rizzato 8; Francese E. 2 – Allenatore: Gianfranco Anastasio

Sconfitta a Castelnuovo per le Under 17 di coach Gianfranco Anastasio, contro Derthona Basket, per 82-37, a denotare la supremazia delle padrone di casa.

Peraltro tra le stesse giocatrici in campo, lo scorso anno, era finita con uno scarto di oltre 90 punti, il che sta a significare che nell’arco di una stagione le vercellesi hanno fatto registrare progressi non da poco, riuscendo a dimezzare il gap.

La partita non ha avuto una grande storia, con la PFV che si è tenuta in scia nei primi due quarti e poi ha dovuto cedere di fronte alla panchina avversaria più lunga ed alla supremazia tecnica delle padrone di casa.

Tutto sommato un buon match, che seppure nella sconfitta, ha messo in luce i progressi fatti dalle giovani vercellesi al cospetto di una squadra che è fra le serie candidate al titolo regionale

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase – Qualificazione

Girone B - 3^ giornata di andata

Vercelli – Palapiacco – ore 15,30 – sabato 28.10.2023 ore 15,30

Pallacanestro Femminile Vercelli - Novara Basket 40-76

(Parziali: 8-19; 16-37; 30-56; 40-76.

Tabellino PFV: Stile 7; Trotti 4; Ferla 2, Stacchini 4, Bari, Lahmidi 5; Mura; Panelli 14; Follia; Balzaretti 2; Alilou 2 all.re Davide Simone.

Non ha disputato una buona partita la formazione Under 15 della PFV, sconfitta in casa da Novara Basket per 40-76, squadra che si è dimostrata più solida e strutturata, con due individualità di rilevo che, al momento, la PFV non ha tra le sue fila, le quali hanno realizzato 54 punti in due sui 76 totali della loro formazione.

La partita ha avuto l’andamento solito di questo tipo di match: le più forti scappano via da subito (8-19 al 10’) con le inseguitici che faticano molto a segnare, sbagliano tanto e si innervosiscono, tanto che all’intervallo lungo i giochi erano praticamente fatti sul 16-37.

Nella ripresa la PFV gira un po’ meglio, trova qualche canestro in contropiede, ma Novara controlla bene e non le permette mai alle padrone di casa di tentare a rientrare in partita.