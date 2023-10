Sorpreso in un'abitazione privata, aggredì i carabinieri: sconterà un anno

Si era introdotto in un'abitazione e, scoperto da una pattuglia di carabinieri, aveva aggredito i militari.

Nei giorni scorsi il personale della Squadra Mobile della Questura di Vercelli ha arrestato l'autore del reato, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali a carico di un trentenne di nazionalità russa, pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, condannato in via definitiva alla pena della reclusione di 1 anno.

L’uomo, rintracciato dai poliziotti nel capoluogo, è stato raggiunto dal provvedimento restrittivo per essersi introdotto fraudolentemente in un’abitazione privata e, una volta scoperto da una pattuglia dei Carabinieri immediatamente intervenuta, per aver aggredito i militari provocando loro lesioni giudicate guaribili in dieci giorni e danneggiando altresì l’autovettura disservizio.

Al termine delle formalità di rito il trentenne è stato associato alla locale casa circondariale di Contrada Billiemme per l’espiazione della pena.