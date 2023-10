Pallacanestro femminile Vercelli, altro stop (mancano le "lunghe", però)

CAMPIONATO SERIE B - Girone di qualificazione – 3^ giornata

Domenica 29 ottobre 2023 – Vercelli – Palapiacco – ore 18,00

Pallacanestro Femminile Vercelli – BKB Torino 52-74

(Parziali: 13-14; 20.36; 41-49; 52-74)

Tabellino PFV: Bassani 2; Acciarino 9; Bracco 12; Bouchefra 9; Sarrocco 4; Deangelis; Buffa 5; Coralluzzo 9; Francese A.; Leone G. 2; Chillini; Dockrill. Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

Ancora disco rosso per la PFV, sconfitta in casa da BKB Torino per 52-74, nella terza giornata di andata del girone di qualificazione della serie B regionale.

Nonostante il punteggio finale sembri raccontare una sonora “débâcle “, la gara è stata invece in discussione a lungo e la PFV ha mostrato di poter competere con le avversarie per buoni tratti dell’incontro.

Dopo un inizio equilibrato, infatti (13-14 il 1° quarto), la PFV perdeva un po’ la via del canestro e consentiva alle ospiti un importante allungo (20-36 a metà gara) ma era comunque brava riportarsi in partita a tre quarti gara (41-47) disputando un’ottima terza frazione in rimonta

Nell’ultimo periodo, però, BKB riusciva ad imporsi, soprattutto sotto le plance, e le vercellesi, vista l’impossibilità di rimettersi in partita, lasciavano piano piano la presa ed il punteggio lievitava in misura superiore all’effettivo divario visto in campo.

A fine gara coach Bendazzi ha commentato “Abbiamo giocato una partita in crescita, con ancora molti ‘inciampi’ e non siamo sempre stati in grado di capitalizzare il grande sforzo che le ragazze hanno profuso su ogni palla. D’altronde eravamo ben consapevoli che questo che stiamo disputando sarebbe stato per noi un campionato ’in salita’ ma sono stato molto contento di vedere questa sera lo spirito che la squadra ha saputo mettere in campo, mostrando grande voglia di crescere. E questa è la strada giusta. Ci attendono grandi sforzi per migliorare ma siamo pronti ad affrontarli”.

In verità la squadra ha mostrato segnali di miglioramento, pur confermando quelli che sono i suoi limiti attuali, vale a dire una certa fatica a trovare soluzioni di tiro con buone percentuali, forse dovuta al grande sforzo profuso per difendere con l’intensità che richiede la categoria, che rende meno lucide le scelte offensive, e soprattutto la carenza di lunghe sotto le plance, deficit che le ragazze di coach Bendazzi stanno pagando in questo momento.

Prossima gara per la PFV sabato 4 novembre a Venaria alle ore 21,00, contro Basket Venaria..