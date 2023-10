Parcheggi in centro: apre il Cortile Podestarile

A partire da martedì 1 novembre e sino al termine dei lavori di riqualificazione delle case di piazza Alciati una porzione del Cortile Podestarile, solitamente riservato ai dipendenti comunali, viene resa disponibile per la libera sosta veicolare: in particolare sarà la porzione sita in fregio alla Torre Libraria, con accesso da piazza Alciati a essere accessibile a tutti con le seguenti limitazioni di orario. Dall’1 al 30 novembre 2023 e dall’8 gennaio 2024 sino al termine dei lavori il cortile sarà aperto dalle ore 8 alle ore 19 dal lunedì al sabato, festivi esclusi; dall’1 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024: dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì alla domenica, festivi compresi. I veicoli parcheggiati all’interno dell’area, non rimossi prima della chiusura dei cancelli potranno essere prelevati esclusivamente il primo giorno utile di apertura del cortile