Rices: seconda vittoria (su 3 gare)

New Basket Team – Rices Vercelli 73-80

Tabellino Rices: Liberali (26), Sow (19), Agoglia (2), Cattaneo (10), D. Skilja (2), G. Skilja, Paulato (16), Maccapani (5), Curino, Silinguelli, Cappello, Conte.

Coach, Antonio Galdi; assistente Fulvio Buffa; preparatore atletico Alessandro Scarfò.

TORTONA - «Abbiamo fatto tutto noi, sia nel bene che nel male. Siamo comunque riusciti a non perdere la testa e portare a casa la seconda vittoria» dice il coach dei Rices Antonio Galdi al termine dell’incontro vinto a Derthina (80 a 73) contro il New Basket Team.

Pronti via e la partita sembra subito in discesa: 8 a 0 per i vercellesi (che aprono le danze con due bombe, una di Liberali e l’altra di Cattaneo).

Sul parquet si affrontano due squadre giovani, con i Rices che - controllando le folate offensive dei padroni di casa e rimanendo in sempre in vantaggio - danno la sensazione di poter portare a casa l’intero bottino. La partita parrebbe ormai chiusa quando i Rices si portano a +20.

Ma come succede ogni tanto ai giovani di Antonio Galdi ecco che – nel terzo quarto – arriva un black out che vede i padroni di casa portarsi a -1.

A questo punto, i Rices reagiscono nel migliori dei modi e con un ottimo ultimo quarto (vinto per 22 a 12) portano a casa la seconda (meritata) vittoria sulle tre gare fino a oggi disputate.