Mezza Maratona, nell'albo d'oro il nome dell'azzurro Said El Otmani (Esercito)

Vercelli ha colpito nel segno, con la 13° edizione della Half Marathon Città di Vercelli inserita nel calendario nazionale Fidal. A dispetto di una domenica straricca di mezze maratone in giro per l’Italia, la classica piemontese ha calamitato l’attenzione non solo dei podisti regionali ma di un po’ tutto il Nord Italia, non solo per la distanza principale ma anche per la 5000 Viali, prova sui 5 km al suo quarto anno.

A impreziosire il suo albo d’oro c’è il nome di Said El Otmani (Esercito), l’azzurro di mezzofondo che ha dominato la gara facendo fermare i cronometri sul tempo di 1h04’52”. Nettamente staccato Roberto Di Pasquali (Asd Climb Runners) secondo in 1h06’49”, terzo gradino del podio per Fabio Ercoli (Circolo Minerva) in 1h10’33”. In campo femminile continua la brillante stagione di Ilaria Bergaglio (Atl.Novese), quest’anno già vincitrice della Derthona Half Marathon e reduce dal successo all’Ecomaratona del Barbaresco della domenica precedente. 1h26’43” il suo tempo finale, con 3’25” su Valeria Salzani (Gp Solvay) e 5’49” su Silvia Marina Malagoli (Gp Garlaschese).

La 5000 Viali ha premiato Ayyoub El Bir, primo in 14’57” con appena 4” di vantaggio su Alessandro Cena (Atl.Canavesana), terza piazza per Amorin Gerbeti (Atl.Saluzzo) a 7”. Grande lotta anche fra le donne, con Arianna Reniero (Atl.Stronese-Nuova Nordaffari) prima in 17’31” davanti a Margherita Vignolo (Atll.Alba) a 12” e Greta Negro (Atl.Vercelli ’78) a 14”.

La gara, supportata dal Comune e allestita dall’Atletica Vercelli ’78, si conferma evento di primo piano che riporta il grande podismo in città. Con il sostegno delle associazioni del territorio e degli sponsor che anche quest’anno sono stati vicini alla corsa si potrebbe pensare anche a portare a Vercelli una prova titolata sulla mezza maratona, il che sarebbe un giusto premio per gli sforzi della società.