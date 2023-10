L'Hockey Vercelli "inciampa" sulla pista del Montebello (1 a 3)

Sconfitta a Montebello per l'Hockey Vercelli. I ragazzi di Crudeli, dopo due settimana di stop forzato, cedono 3-1 sulla pista vicentina. E l'assenza dalla pista per quindici giorni si è fatta sentire nel finale, contro una squadra "rodata" e abituata al ritmo partita (in settimana il Montebello aveva vinto il derby con il Breganze) soprattutto nel finale. Match match vibrante e intenso, quello di Montebello, nel quale a fare la differenza sono stati gli episodi: in particolare i tiri diretti non concretizzati dai vercellesi nei momenti chiave del match. Inoltre sulla propria strada Tataranni e compagni hanno trovato l'estremo difensore veneto Carrion decisivo soprattutto nel concitato finale del match. Vercelli che resta fermo a tre punti, mentre i biancorossi, un po' a sorpresa, volano a quota 9.

Match iniziato con oltre 20' di ritardo a causa del mancato arrivo dello staff medico a bordo pista. Match subito vibrante con l'Hv più propositivo ma il Montebello pericoloso con le giocate di Cardoso e Borgo, mancato colpo di mercato nero-gialloverde la scorsa stagione. Capovolgimenti di fronte in serie ma risultato che non si sblocca. La più ghiotta opportunità è per l'Engas che al 10' usufruisce di un tiro a uno che Tataranni non trasforma per l'ottimo intervento di Carrion. Nei due minuti di superiorità numerica (espulso Borgo) l'Hv prova a forzare il dispositivo difensivo rossonero, ma senza successo. Verona neutralizza un rigore a Borgo. Ritmi sempre alti con i due portieri in evidenza, soprattutto Carrion più volte sollecitato. Il risultato si sblocca al 19' quando Maniero buca la rete dei vicentini. E' il momento migliore dei vercellesi che sfiorano più volte il raddoppio, ma Carrion è decisivo su Tataranni e Mattugini. A 1,25 dal termine della prima frazione, un po' a sorpresa, il Montebello pareggia con Ipinazar con bella azione personale: 1-1 al riposo. Ripresa sulla falsa riga della prima frazione. Gara ricca di capovolgimenti di fronte. All'11 decimo fallo di squadra per il Montebello: Neves non concretizza il tiro a uno. A 7' dal termine: blu "tecnico" per Tataranni (entrata scorretta in pista) ma il Montebello non sfrutta i due minuti con l'uomo in più. Entra Orellano che sfiora il vantaggio ma la sua conclusione s'infrange su Carrion. A 2.15' dal termine l'episodio chiave: ottima giocata difensiva di Borgo che ferma un attacco nero-gialloverde e serve Cardoso che supera Verona: 2-1. Finale infuocato: blu a Ipinazar. Tiro diretto: Carrion si supera su Tataranni e sulle altre conclusioni vercellesi di Rubio e Neves. A 3'' dal termine il gol del 3-1 di Peripolli che condanna un Vercelli forzatamente lontano dalla sua miglior condizione. E mercoledì alle 20.45 si torna in pista al Pala Pregnolato (a porte chiuse) contro il Lodi.