Anziano si infortuna nei boschi, soccorso dai Vigili del Fuoco

Nuovo intervento di soccorso, da parte dei Vigili del Fuoco, per un uomo infortunato in un bosco. Nella prima serata di venerdì, intorno alle 19, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, Comando di Vercelli, è intervenuta insieme al soccorso sanitario nei boschi tra Plello, frazione di Borgosesia, e Cellio per il soccorso di un anziano signore di 77 anni, caduto nel bosco.

Una volta volta stabilizzato dal medico del 118 presente sul posto, messo in sicurezza su una barella e in seguito trasportato dal personale tramite una toboga in dotazione sul mezzo, l'infortunato è stato poi trasportato all'ospedale più vicino per le cure del caso. A rendere complesso il soccorso è stato l'ambiente impervio, scivoloso per le piogge dei giorni scorsi.