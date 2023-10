Senso unico alternato in piazza Roma: i giorni da cerchiare in rosso sul calendario

Dal 2 al 6 novembre torna il senso unico alternato in piazza Roma, regolato da un semaforo. Lo rende noto l'amministrazione comunale: la misura è necessaria per consentire l'esecuzione di parte degli interventi di rifacimento della piazza antistante la stazione, avviati la scorsa estate.

Il semaforo verrà posizionato all’imbocco di piazza Roma, lato corso De Gasperi: in quest'occasione sarà chiusa al traffico la corsia a lato di Parco Kennedy. Di conseguenza sono prevedibili disagi alla circolazione e rallentamenti da bollino nero, soprattutto nelle ore di maggior traffico. Meglio cerchiarsi in rosso le date sul calendario e, se possibile, prevedere percorsi alternativi (ad esempio i due sottopassi dell'Isola per chi deve andare al Canadà o uscire dalla città in direzione Biella o Valsesia).