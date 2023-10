Pomeriggio di ricerche: escursionista disperso in Valsesia

Complesso intervento di ricerca e recupero di un escursionista, a partire dal pomeriggio di mercoledì, da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, della Guardia di Finanza e del CNSAS.

L'uomo che era salito per una camminata in montagna, a causa di condizioni meteo avverse, si è trovato in difficoltà in zona punta Sivella tra i comuni di Campertogno e Rassa.